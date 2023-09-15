İbn-i Sina'dan asırlık tarif. Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor

Editör: Naim Arıoğlu

Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina’nın eserlerinden kronik sorunlara çözümler ortaya çıkmaya devam ediyor.

İbn-i Sina’nın yazdığı kitaplardan dayanılmaz diz ağrılarını geçirmek için kuyruk yağı kullanılmasını tavsiye ettiği ortaya çıktı.

KUYRUK YAĞI DİZ AĞRILARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

İbn-i Sina, kitabında yazdığı sağlıklı önerilerde kuyruk yağının da faydalarından bahsediyor.

Hayvansal yağlar arasında en sağlıklı olanın kuyruk yağı olduğu biliniyor.

Kuyruk yağının içerisinde bulunan zengin D vitamini diz ağrılarına şifa oluyor.

İbn-i Sina geçmeyen diz ağrıları için kuyruk yağını önerisinde bulunmuş.

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

-Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

-Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.

-Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.

-Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

-Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

-Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

KURUK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kuyruk yağını vücuda krem haline getirip sürerek de kullananlar bulunuyor.

Eriterek krem haline getirilen kuyruk yağını akşamdan dize sürüp koyun yünüyle, koyun yünü bulunmazsa temiz bir bezle sarıp sabah ılık suyla yıkamak gerekiyor.

Kuyruk yağının olduğu kadar koyun yününün de vücuda birçok faydası bulunuyor.

O yüzden koyun yününü tercih edenlerin alacağı etki artıyor.