Zorbay Küçük'ün çarpıcı Fred raporu ortaya çıktı. Hakem 'Küfür etti' dedi Fred bambaşka konuştu

Fenerbahçe Süper Lig'in 17. haftasında Kadıköy'de oynadığı Kayserispor maçını kazanırken kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan'ı kaybetmişti. Galatasaray derbisi öncesi özellikle Fred'in atılış nedeni konusunda tartışmalar devam ederken, hakem Zorbay Küçük'ün yazdığı raporda tüm detaylar ortaya çıktı.

Maçın hakemi Zorbay Küçük, Fred'in kendisine "Why are you giving foul? F*ucking stupid referee (Neden faul veriyorsun? Lanet aptal hakem)" dediğini öne sürdü.

Ancak Fred ise savunmasında bambaşka ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcu sadece "Stupid card (Aptalca kart)" ifadesini kullandığını, hakeme yöneli hiçbir kötü söz söylemediğini iddia etti.

"Hakaret" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Fred'in 3 ile 7 maç ceza alması gündemde.