Icardi yine yaptı yapacağını. Kutlamalara Dzeko göndermesi damga vurdu

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Icardi yine yaptı yapacağını. Kutlamalara Dzeko göndermesi damga vurdu

Icardi'den Dzeko'ya ilginç bir gönderme geldi.

RAMS Park'ta 24. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da gösterilerin ardından futbolcular sahaya gelmeye başladı.

Futbolcular sahaya geldiği anda alışıldık olduğu üzere istedikleri şarkılar çalarken çok ilginç bir olay yaşandı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi sahaya Edin Dzeko ile özdeşleşen Hande Yener'in "Beni Sev" şarkısı ile çıktı.

Ancak sahaya ilk adımlarını attıktan araya giren moderatör "bir dakika" diyerek şarkıyı kesti ve "şimdi orjinali geliyor" dedi.

Icardi'nin sahanın ortasında kurulan rampaya yürüdüğü sırada 2 sezondur her attığı golde çalan "Aşkın Olayım" şarkısı çaldı.

Arjantinli yıldızın üzerindeki Galatasaray pelerini de özellikle dikkat çekti

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