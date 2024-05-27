Büyükekşi sahaya geldi ortalık karıştı. Neye uğradığını şaşırdı

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Büyükekşi sahaya geldi ortalık karıştı. Neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray'a kupasını vermek için sahaya gelen Mehmet Büyükekşi şaştı kaldı.

Trendyol Süper Lig’de 24. Şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray’da kupa seremonisi yapılıyor.

RAMS Park’ta düzenlenen kutlamalara on binlerce sarı-kırmızılı taraftar katıldı.

Taraftarlar konserler ve drone gösterileri ile kendinden geçerken bir anda stat karıştı.

Kupa törenine geçilmesi için teknik heyet ve yöneticiler sahaya çıkarken sıra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye geldi.

Ancak sahaya gireceği sırada Mehmet Büyükekşi ve TFF yetkileri neye uğradığını şaşırdı.

Statta bulunan taraftarlar Büyükekşi’nin ismi okunduğu sırada ıslık çalarak Büyükekşi’yi protesto etti.

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