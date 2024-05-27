Galatasaraylı yıldız sahaya Filistin bayrağı ile çıktı. Herkes hayran kaldı

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 102 puana ulaşarak Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon hem Süper Lig hem de Süper Kupa'nın sahibi olan sarı-kırmızılılar alınan kupalar için RAMS Park'ta bir kutlama düzenliyor.

Konserler ve gösterilerden sonra oyuncular sahaya gelmeyen başlarken Hakim Ziyech herkesin takdirini topladı.

Filistin'de yaşanan zulme kayıtsız kalmayan Hakim Ziyech sahaya ülkesi FAS'ın bayrağı ile değil Filistin bayrağı ile çıktı.