İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: En ufak bir göç akınının gelmesini istemiyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye- İran sınır hattında incelemelerde bulunarak Sınır Güvenlik Toplantısı’na katılmak üzere Ağrı’ya geçti.

Gürbulak Sınır Kapısı’nda Sınır Güvenlik Toplantısı’na katılan Bakan Yerliyaka, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, başta terörle mücadele olmak üzere düzensiz göç, kaçakçılık, organize suç yapıları ve diğer suç ve suç türleri ile de son derece kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Yerlikaya şunları söyledi:

"İRAN HUDUDUDUNDA ÇOK BİR BÜYÜK BİR GAYRET VAR"

Biliyorsunuz bakanlık olarak başta terörle mücadele olmak üzere düzensiz göç, kaçakçılık, organize suç yapıları ve diğer suç ve suç türleri ile de son derece kararlı bir şekilde durmaksızın gayret gösteriyoruz. Burada özellikle İran hududunda çok büyük bir gayret var. Gece gündüz demeden büyük bir gayret var.

Biz Göç İdaresi Sınır Yönetimi Başkanlığı sınır yönetimi müdürlüğümüzle biz Savunma Bakanlığımızın bu duvarların hazırlanmasında onların bizden istediği fiziki güvenlik sistemleri ile ilgili tüm detayları yapma noktasında gayret gösteriyoruz. Biz bu duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akınının gelmesini istemiyoruz.

"TEK TEK NOT ALDIK"

İllerde huzur ve güvenlik toplantıları yapıyoruz. Gürbulak Sınır Kapısı ve Ağrı-İran sınır hattındaki fiziki sınır güvenlik sistemlerini yerinde görmek, sunmuş olduğumuz güvenlik hizmeti ne durumda görmek için buraya geldik. Bakanlık olarak yapmamız gerekenler nedir? Tek tek not aldık. Talimatlandırdık. Bir eylem planı içerisinde de inşallah bunları hayata geçireceğiz.