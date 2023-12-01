İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 6,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 391 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik 48 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu'nun tamamlandığını, ve operasyonda toplamda 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini 391 zehir tacirinin ise yakalandığını duyurdu.

OPERASYONA 420 EKİP, 936 PERSONEL VE 16 NARKOTİK KÖPEĞİ KATILDI

Operasyon kapsamında; İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirne olmak üzere 48 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-38' Operasyonunda; 6 ton 112 kilogram esrar, 215 kilogram metamfetamin, 64 kilogram skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek, 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyona 420 ekip, 936 personel ve 16 narkotik köpeği katıldı.

“GENÇLERİMİZİ VE GELECEĞİMİZİ ZEHİRLEYEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”



Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki Kahraman Askerlerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.