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  • Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı

Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki AKP Parti İlçe Başkanlığı'nın önünde açıklamalarda bulundu. Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘Türkiye’nin devrimcisi’ ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:49
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Erdoğan Türkiye'nin devrimcisidir

Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’daki AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

Soylu konuyla ilgili açıklamalarında Erdoğan için "Türkiye'nin devrimcisi" ifadelerini kullandı. Soylu'nun, şu ifadeleri dikkat çekti:

"ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN DEVRİMCİSİDİR"

“Bugün doğu ve güneydoğunun her yerinde havalimanı, üniversite, hastane, statlar, bölünmüş yollar var. Doğu ile batı arasında bütün farkı kaldıran, ülke insanına ‘Bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyım’ dedirten anlayışı Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Sadece bir cumhurbaşkanı ve başbakan değildi Tayyip Erdoğan, barışın, sevginin, kardeşliğin adamıdır ve Türkiye’nin devrimcisidir.”

MilliGazete'de yer alan habere göre; Soylu'nun Diyarbakır ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri için "Görevden alınmamak için Erdoğan'ı övüyor" yorumları yapıldığı ifade edildi.

Soylu’nun konuşmasından bazı detaylar şu şekilde:

Bize sadece Diyarbakır'ın, Çermik'in, Şırnak'ın ve Hakkari'nin huzuru yetmez. Eğer Suriye, Şam, Irak, Bağdat, Erbil, Afganistan, Pakistan huzur içerisinde olmazsa Amerika, Avrupa sürekli bu ülkeleri karıştırırsa o istikrarsızlık ne kadar huzurlu olursak olalım yarın öbür gün gelir bizi bulur. Tarih Tayyip Erdoğan'ı şöyle yazacaktır; 'Kendi ülkesini sadece kalkındırmak için mücadele eden bir adam değil, aynı zamanda bu milletin kardeşliğinin altına imza atan bir adamdır. Bu ülkede herkes kendisini ifade ediyor. Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok. Teröre bütün dünya karşı, biz de karşıyız. Allah şahit, ona adım attırmayacağız.

Demek insanların huzura, kardeşliğe ihtiyacı varmış. Üzerimizde vesayet oluşturmaya çalışanlara hep beraber kalkınarak, gelişerek ve yarınlara umutla bakarak mesaj vermeliyiz. Türkiye eski Türkiye değil. Güvenlik görevlilerinin vatandaşa kötü davrandığı değil, valinin, kaymakamın, devlet memurunun, jandarmanın, polisin, milletin emrinde olduğu bir Türkiye'deyiz artık. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Daha iyisine götürmek bizim görevimiz. Yapacağımız işler var. Bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirebiliriz. 21 yıldır kendisine yapılanlara rağmen Amerika ve Avrupa'ya diz çökmedi Tayyip Erdoğan. Milletini hiçbir yerde pazarlık konusu yapmadı. Bedeli ve sonucu ne olursa olsun bu mücadeleden vazgeçmedi. Şimdi nereye geldik? Oteller dolu Diyarbakır'da. Şimdi diyorlar ki; 'Diyarbakır nasıl güzel ve asil bir yermiş, gelişmiş bir yer.' Doğu ve Güneydoğu'da yol, üniversite yoktu. Bugün Hakkari'ye, Şırnak'a profesörler ders vermeye gidiyor. Diyarbakır sadece kendine ümit değil, Bağdat, Şam, Erbil, Afganistan ve Pakistan'a, etrafımızdaki bütün coğrafyaya ümittir.

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Millet
14.10.2022 11:03
Nefret ettikleri Erdoğan a yakın aday belirleme inanın herşeyi aynı ama adı Erdoğan olmasın o kadar.kemal bey elaştirdiği icazet aldı dediği ABD ye gitti.Bu vakitten sonra aday olsa icazet aldı olcak  
 
Gökhan
14.10.2022 10:54
Adam resmen gittiği yerde Talk Show yapıyor..Bakan ya bu adam..Hemide iç işleri bakanı..Bu kadar boşunu bu memleket görmedi..Zamanında küfür ettiğini bugün yalıyor..Çok Tehlikeli çok  
 
Tr
14.10.2022 10:52
Laa sansür yasası için bile abd den icazet alıyorsunuz, çıkıp bide dış güç polemiği yapıyorsunuz.  
 
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