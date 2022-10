Süleyman Soylu hangi ülkeden bahsetti kimse anlamadı: Bu ülkede insanlar 'Ben dindarım' diyemezlerdi

Temaslarda bulunmak amacıyla Diyarbakır'a gelen Bakan Soylu, Çüngüş ilçesini ziyaret ederek, ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti. Soylu, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçe halkına selamlarını iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Ekim'de Diyarbakır'ı ziyaret edeceğini, yine her zaman olduğu gibi yeni yapılan büyük eserlerin altına imza atacağını aktaran Soylu, bunun için büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.



Türkiye'nin büyük sıkıntılardan geçtiğine ve bu sıkıntıların bazen ekonomik bazen siyasal istikrarsızlıklar bazen terör ve bazen anarşi olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:



"Bazen bizi Amerika'dan, Avrupa'dan şöyle küçük düşürmeler, parmak sallamalar oldu. Bazen etrafımızdaki coğrafyada, Suriye'den Irak'a kadar, Afganistan'dan Pakistan'a kadar maalesef karmaşıklıklar oldu. Bütün bunların her biri çok doğaldır ki hayatımızın her döneminde gördüğümüz, yaşadığımız meseleler oldu. Bu ülkede gün oldu insanlar 'Ben dindarım' diyemedi. Hele 28 Şubat olmuştu. İnsanlar namazlarını gizli gizli kılmaya başlamışlardı. Yani bize şunu nasihat ederlerdi. Bizim istediğimiz gibi yaşayacaksınız. Dininiz, diyanetiniz, inancınız bizim istediğimiz gibi olacak. Başörtüsü, kimlik, kıyafet ve insanların kendilerini ifade edebilmeleri bu topraklarda mümkün olmadı. Bir ötekileştirme oldu. Oysa Cenabıallah bizi farklı farklı yarattı. Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi'nde hepimize nasihatlerde bulundu. Ancak takva ile yani Cenabıallah'a bağımlılık ile ancak O'nun söylediklerini yerine getirmeyle birbirinizden üstünsünüz dedi ama fitne boş durmuyor, fakat bunların hepsinin üstesinden ortaya koyduğunuz iradeyle, bağlılıkla, birlikle, kardeşlikle hep birlikte geldik."



Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de terörün değil huzurun hakim olduğunu aktaran Soylu, bu huzuru hep beraber yaşadıklarını anlattı.



"Geçmişin açığını hep beraber kapatmak zorundayız"

Soylu, "Çocuklarımız sizin sayenizde, 'Acaba ne olacak?' diye bir endişe içerisinde değiliz. Derdimiz şu, daha fazla üniversiteye gidebilsinler, okulu bitirdikten sonra işlerine daha rahat bir şekilde çalışabilsinler. Derdimiz şu, evlensinler, çoluk çocuk sahibi olsunlar. Annelerine, babalarına hayırlı evlat olsunlar, bir daha onları sıkıntıyla karşı karşıya bırakmayalım." ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Soylu, "Bu hayatın fani olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim yaşadıklarımızı, korkularımızı, endişelerimizi, bizi kısıtlamalarını, bir daha gelecek döneme, çocuklarımıza, gençlerimize bırakmayalım. Onlar bizden daha hür, özgür olsunlar, iyi yerlerde okusunlar, çalışsınlar. Tarlamızı, tapanımızı çok daha iyi biçsinler. Ürünlerimizi daha iyi alsınlar. Doktor, mühendis, avukat olsunlar. Bunun kıyısına geldik, hep beraber geçtik." sözlerini sarf etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk günden itibaren ülkedeki insanların hiçbirisine ayrım gözetmeksizin, hizmeti her yere yaptığını vurgulayan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Doğu ve Güneydoğu'da hakikaten bir geri kalmışlık söz konusuydu, bu doğruydu ama el birliğiyle bu geri kalmışlık, bir taraftan üniversiteler bir taraftan organize sanayi siteleri bir taraftan hastaneler bir taraftan havalimanları bir taraftan okullar bir taraftan kadın kültür merkezleri bir taraftan yollar bir taraftan spor sahaları, spor salonları, gençlik merkezleri hep birlikte devletin ve kamunun ne imkanı varsa vatandaşımızın hizmetine sunularak her standardı yükseltilmeye çalıştık. Daha yeni başladık. Geçmişin açığını hep beraber kapatmak zorundayız. Geçmişin bize oluşturduğu açığı birlikte kapatarak güçlü bir ülkeye hep beraber adım atmalıyız. Burada en fazla açık Doğu ve Güneydoğu'daydı. Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle beraber hızla koşarak bu açık kapanıyor."



Bugünkü huzur ve üretimin artarak devam edeceğini dile getiren Soylu, çocuk ve gençlerin de geleceğe ümitle bakmasının ve insanların kendilerini ifade etmesinin daha fazla artacağını belirtti.



Soylu, "Hiç kimsenin 'Ben Kürt'üm, ben Türk'üm, ben dindarım, ben Alevi'yim, ben Sünni'yim' demekten korkmadığı bir Türkiye sadece bu topraklarda değil, etrafımızdaki coğrafyada Amerika'nın, Avrupa'nın kurduğu oyunu da mağlup edecek, huzuru, birliği, kardeşliği, zenginliği hep beraber oluşturacağız." diye konuştu.



İçişleri Bakanı Soylu, şunları paylaştı:

"Rahmetli Menderes'ten, Özal'a, Demirel'den Erbakan'a her biri bu ülkede hizmet için ellerinden geleni iktidara geldiklerinde yerine getirdiler ama fırsat vermediler. Kiminin ailesine kimisinin hükümetine kimisinin şahsiyetine talimatla beraber saldırdılar ve ne zaman 'millet' dediler her birini yerle yeksan ettiler. Tayyip Erdoğan sizin sayenizde onlara karşı yapılan bütün muamelelerin kendisine yapılmasına rağmen milletle beraber elde edilen tecrübelerle bunlara mağlup olmadı. Bugün size söylüyorum, dünyada gıda krizi var, doğru mu? Buğday krizi var. Bunu kim aştı? Recep Tayyip Erdoğan aştı. Onlar, Avrupalılar, Amerikalılar acaba Tayyip Erdoğan'ın ayağına gelirler miydi bu iş için? Bir kaşık suda bizi boğmak istedikleri apaçık ortada ama ayakta kaldığımız için, ayakta durduğumuz için, bizi bugüne kadar karıştıramadıkları için tıpış tıpış geldiler ve dünyanın bir krizini çözmeyi Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a bir şekilde Allah nasip etti."



- "Şimdi devlet vatandaşına hiçbir şeyi vermekten imtina etmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 20 yıldır bu millete yanlış istikamet göstermediğini aktaran Soylu, "20 yıldır hiçbir sıkıntının altına sinmedi, korkmadı, ürkmedi. 'Ben sadece milletin, sadece Allah'ın önünde eğilirim' dedi ve Allah'a şükür bu bahar dediğimiz günler hepimizle beraber buluştu. Biz daha iyisini yapmalıyız. Bugün Çüngüş'teki, Diyarbakır'daki, Hakkari'deki huzuru Allah bize nasip edecek. Suriye'de Şam'a da Irak'taki Bağdat'a da etrafımızdaki bütün coğrafyaya huzuru vereceğiz. Amerika ve Avrupa'nın, onların getirdiği bu halden onları kardeşleri olarak çekip çıkaracağız." ifadesini kullandı.

