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  • CHP’li vekilden flaş iddia: Diyarbakır’da öğretmenler Erdoğan’ın mitingine katılmaya zorlanıyor

CHP’li vekilden flaş iddia: Diyarbakır’da öğretmenler Erdoğan’ın mitingine katılmaya zorlanıyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Diyarbakır’da öğretmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentte yapacağı mitinge katılmaları için baskı yapıldığını öne sürdü. Kaya, “Erdoğan, Diyarbakır’a gelecek; hoş gelir, sefa gelir. Ancak yaptığı iş şu; okullarda öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve ek derste derse girenleri zoraki, ama onun dışındaki tüm öğretmenleri kendi mitingine katılmaya zorluyor." dedi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 20:44
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CHP’li Kaya Diyarbakır’da öğretmenlere Erdoğan’ın mitingine katılmaları için baskı yapıldığını iddia etti

CHP’li vekilden flaş iddia: Diyarbakır’da öğretmenler Erdoğan’ın mitingine katılmaya zorlanıyor
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Yıldırım Kaya, bugün yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da öğretmenlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kentte yapacağı mitinge katılmaları konusunda okul yönetimlerince baskı yapıldığını iddia etti. Kaya, şunları söyledi.

“ÖNCE, 15 EKİM’DE ÖĞRETMENİN ANKARA’DA YAPACAĞI MİTİNGİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIR”

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’a gelecek; hoş gelir, sefa gelir. Ancak yaptığı iş şu; okullarda öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve ek derste derse girenleri zoraki, ama onun dışındaki tüm öğretmenleri kendi mitingine katılmaya zorluyor. Eğer öğretmenin mitinge katılmasını istiyorsan önce, 15 Ekim’de öğretmenin Ankara’da yapacağı mitinginin önündeki engelleri kaldır. Öğretmen kendi haklarını haykırmak için sizin mitinginize de gelebilir ama bu, işgüzar yöneticilerin zorla okuldaki öğretmenlere ‘Katılacaksınız, selfie çekineceksiniz ve bunu bize göndereceksiniz’ diyerek bir uygulama olamaz. Bu, Cumhurbaşkanı’na yakışmıyor.

“CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI BU KONUDA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Diyarbakır’da yapacağın mitinge katılımın metazori ile bir katılım olduğu aşikar olacak. Buradan Diyarbakır Valisi’ni uyarıyorum, İl Milli Eğitim Müdürü’nü uyarıyorum. Her şeyden önce de Cumhurbaşkanlığı makamını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.”

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