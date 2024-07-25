İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya soruldu: 63 gazetecinin can güvenliğini koruyabilecek misiniz?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda yaptığı sunumda, CHP'li Tekin Bingöl'ün güvenlik endişeleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Bingöl, MHP tarafından hazırlanan ve 63 gazetecinin isimlerinin yer aldığı 154 kişilik listeye atıfta bulunarak, bu gazetecilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağını sorguladı. Bingöl, “Bırakın siyasetçileri, bırakın akademisyenleri, 63 gazetecinin can güvenliğini koruyabilecek misiniz” şeklinde ifade etti.

Bakan Yerlikaya, siyasetçi ve akademisyenlerin yanı sıra gazetecilerin de can güvenliğinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Ankara Milletvekili Bingöl'ün bu konudaki endişelerine cevap veren Yerlikaya, hükümetin tüm vatandaşların güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduğunu ifade etti. İnsan haklarına saygı ve basın özgürlüğünün korunması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı, gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için alınan önlemleri detaylandırdı.

BİNGÖL, ŞÖYLE KONUŞTU:

“Bir fişleme yöntemi çıktı, birkaç gündür basında, kamuoyunda yer aldı. İçinde 63 gazetecinin olduğu -ki bugün 24 Temmuz gazeteciler için çok önemli bir gün- yer aldığı 154 kişilik bir liste. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu liste neye göre hazırlanıyor?

Bir suç varsa, yasal olarak bir şey varsa gidilir, savcılığa başvurulur, gereği yapılır, savcılık da yetkili kurumlar da onun gereğini yapar ama dosya düzenleyip ‘Biz bunun gereğini yapacağız’ derseniz Sayın Bakan, bu bir fişleme yöntemidir. Burada size çok büyük bir iş düşüyor, o da şudur: Siz ileride yaşanabilecek bir olumsuzluğu, bir saldırıyı, herhangi bir şey i nasıl ortadan kaldıracaksınız? Bırakın siyasetçileri, bırakın akademisyenleri, bu 63 gazetecinin can güvenliğini koruyabilecek misiniz?”

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak medya ve akademik çevrelerde yer alan kişilerin isimlerinin bulunduğu bir listeyi kamuoyu ile paylaştı. Bahçeli, bu listeyi oluşturan kişilerin MHP'ye yönelik eleştirilerini ve hakaretlerini kayıt altına aldıklarını belirtti.

Ayrıca, Ateş cinayeti davasında MHP'nin müdahillik talebinin reddedildiğini ve bu kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacağını ifade etti. Bahçeli, hukukun üstünlüğünü vurgulayarak, bu sürecin adil bir şekilde yürütüleceğini ve asılsız iddialarla partisinin hedef gösterilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.