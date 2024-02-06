İdrar söktürür. Böbrek ve mesane taşlarını düşürüyor. İşte o ot

Cemile Balcı
İdrar söktürür. Böbrek ve mesane taşlarını düşürüyor. İşte o ot
İdrar söktüren böbrek ve mesane taşlarının düşüren ayrıkkökü otunun faydaları dikkat çekti,

Sağlık problemlerine doğal çözümler arayan insanlar, doğal besinlere yöneliyor.

Böbrek ve mesane taşlarını idrar yoluyla atmayı sağlayan ayrıkkökü otu, faydalarıyla göz dolduruyor.

Ayrıkkökü otu ne işe yarar?

Buğdaygiller ailesinden olan bu bitki, yabani olarak yetişir. Kökü sarımsı beyaz renklidir ve kullanım için toplanıp kurutulur. Ayrıkotunun bir de Mekkeayrığı adlı türü vardır ki, onun da özellikleri aynıdır. Ancak Domuz ayrığı denilen bitki, zararlıdır ve karıştırılmamalıdır.

Ayrıkkökü otunun sağlığa faydaları

Bu bitki, idrar akışını artırır. Böylece böbrek ve mesane taşlarının atılmasına yardım eder. Aynı zamanda bu bölgelerdeki iltihaplanmayı da azaltır. Albümin seviyesini düşürür. Nefrit ve nikris gibi hastalıklarda da etkilidir.

Ayrıkkökü otu nasıl kullanılır, tüketilir?

Bu bitkiden çay yapmak isterseniz, günde 2 yemek kaşığından fazla kuru ayrıkkökü kullanmayınız.

Çok fazla tüketmek, bağırsak ve böbrekleri zorlayabilir ve organ hasarına yol açabilir. Günde 3 fincandan fazla içmemeye dikkat ediniz.

Diz ağrılarınız varsa, ayrıkkökü çayını demleyip ılınmasını bekleyiniz. Sonra bir bezle dizlerinize bu sudan sürünüz. Düzenli olarak yapmanız gerektiğini unutmayınız!

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