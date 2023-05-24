İftira ve itiraf İşte Erdoğan

TRT'ye konuk olan AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi safça şu soruyu sordu:

- "Efendim, konuşmanızda 2 defa 'Bunlarla video çekmişlerdir' dediniz. Ben onu tam anlayamadım yani kim neyle video çekmiş?"

14 Mayıs'ta milletin Cumhurbaşkanı seçmediği Erdoğan şu yanıtı verdi:

- "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Anladınız mı? Ama montaj, ama şu, ama bu PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler…"

14 Mayıs öncesi kirli ve kara propaganda yapan Erdoğan miting alanlarında ve katıldığı ortak yayınlarda şu iftirayı atmıştı:

- "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var"

Yandaş televizyon kanallarında günlerce yayınlanan bu iftira videolarını izleyen seçmen de elbette şöyle düşündü:

- "Cumhurbaşkanı açıkladığına göre Kılıçdaroğlu Kandil'dekilerle görüşüyor ve video da çektiriyor…"

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen Erdoğan'ı yüzde 49,5 oy vererek cumhurbaşkanı seçmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile teröre karşı sert çıkış yapan Sinan Oğan'a çoğunluk oylarını yüzde 50,5 olarak verdi.

Şimdi gelelim Kılıçdaroğlu'na kurulan Kandil kumpasına…

Şimdi gelelim Erdoğan'ın bu kumpası şöyle tarif etmesine:

- "Ama montaj, ama şu, ama bu PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler…"

Bu videoları Allah belalarını versin şerefsiz PKK'lılar yapar mı? Hayır.

Kim yapar ya da yaptırır?

- Elbette Erdoğan'ın seçilmesini isteyenler yapar.

- Elbette Kılıçdaroğlu seçilmesini istemeyenler yapar.

Sadece bu video mu? Hayır…

Her kentte AKP'liler sahte afişler, sahte el ilanları ile Kılıçdaroğlu'na PKK iftirasını astılar.

Ve Allah'ın sopası Abdülkadir Selvi'nin bugün belki de pişman olduğu sorusu ile indi.

Erdoğan iftirayı şöyle itiraf etti;

- "Ama montaj, ama şu ama bu…"

Bu videoların montaj olduğunu bilen Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilebilmek için bu iftirayı gerçek gibi millete sunması;

- Kılıçdaroğlu'na siyasi suikasttır.

- Demokrasiyi ayaklar altına almaktır.

- Kendi çıkardıkları dezenformasyon yasası başta tüm yasaları açıkça çiğnemektir.

- Kul hakkı yemektir.

Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li hukukçulara diyorum ki;

- Erdoğan ve AKP'nin montaj video ve asılsız posterleri ile iftiraları hakkında Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığına ve her ilde cumhuriyet başsavcılıklarına "Siyasi itibar suikastı" iddiası için suç duyurusunda bulunun…

CHP lideri ve Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu TRT'de Erdoğan'ın itirafı üzerine dedi ki;

- "Montajcı sahtekar…"

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

- "Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!

- İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler.

- Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada.

- Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek.

- Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!

- Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum…"

14 Mayıs'ta sandığa gitmeyen, oy kullanmayan yaklaşık 8 milyon kararsız seçmene sesleniyorum.

Anlıyorum ki AKP iktidarına ve Erdoğan'a kızgınsınız,

Anlıyorum ki CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na kızgınsınız.

"Ama, lakin, fakat" demeden lütfen şu değerlendirmeyi yapın:

- Fakirin daha fakir olmasını mı istiyorsunuz?

- Demokrasinin 21 yıldır olduğu gibi rafa kaldırılmasını mı istiyorsunuz?

- Kadın haklarının çiğnenmesini mi istiyorsunuz?

- HÜDA Par denen Hizbullah uzantısının Meclis'te ulus devleti yıkmak için AKP ile işbirliği yapmasını mı istiyorsunuz?

- Suriyeliler başta sığınmacıların ülkemizde sayılarının da artarak kalmasını mı istiyorsunuz?

- Yargının AKP'lileştirilmekten kurtulup bağımsız ve tarafsız kalmasını istemiyor musunuz?

- Avrupa Birliğine tam üye olmak istemiyor musunuz?

- 11 milyon işsizin artarak devam etmesini mi istiyorsunuz?

- Engellenmiş TÜİK rakamları ile memura, işçiye, emekliye haksız zam oranları ile enflasyon altında yaşam mücadelesi vermelerine razı mısınız?

Lütfen sandığa gidin ve ucube tek adam rejimini sonlandırın.