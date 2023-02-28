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İğde hazımsızlığa ve ishale iyi geliyor

İğdenin hazımsızlıktan ishale kadar birçok hastalığa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 10:24
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İğde hazımsızlığa ve ishale iyi geliyor

İğde hazımsızlığa ve ishale iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan iğdenin faydaları dikkat çekti.

İğdenin ishalin geçmesine yardım ettiği gibi hazımsızlığa da iyi geldiği vurgulandı.

İĞDE NEDİR?

İğde, bir tür meyve ve bu meyveyi veren İğde ağacı türlerine verilen genel addır. İğde Türkçe kökenli bir kelime olup küçük boy yemiş anlamındaki yiğde kelimesinden evrilmiştir. Azotu kökünde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda dahi yetişir

İĞDENİN FAYDALARI

-İğdenin eti et üretir, kabuğu deri, çekirdeği ise kemik üretir

- İğde tüketimi ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır.

-İshalin geçmesine yardım eder.

-Diyabet dostudur.

-Hazımsızlığa iyi gelir.

-Karaciğer yağlanmasını azaltır.

-Egzamayı engeller.

-İdrar sorunlarını düzenler.

-Cinselliğin artmasını sağlar.

-Adet kanamalarının düzenlenmesine yardımcı olur.

-Taze iğde mide bulantılarının önlenmesine yardımcı olur.

-Yüzdeki sivilce ve siyah noktaların giderilmesinde kullanılır.

-Böbreklerin ideal biçimde çalışabilmesini destekleyerek böbrek hastalıklarına iyi gelir.

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