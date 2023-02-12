Almanya deprem bölgesinde arama kurtarmayı durdurdu. Gerekçe: Güvenlik sorunu var

Almanya'dan iki yardım kuruluşu güvenlik sorunları nedeniyle deprem bölgelerinde yürüttükleri faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

Alman Uluslararası Arama Kurtarma (ISAR) ve Almanya Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), AFAD bölgedeki durumun "güvenli olduğunu açıklayana dek kurtarma çalışmalarına ara verdiklerini" duyurdu. İki örgütün açıklamasında, bölgedeki çatışmalar ve bazı silahlı saldırılar gerekçe gösterildi.

GIDA, SU VE UMUT AZALIYOR. ÖFKE ARTIYOR

Kırıkhan kasabasında bulunan ISAR Operasyon Müdürü Steven Bayer, deprem bölgesinde güvenlik durumunun kötüye gittiğini ve felaket bölgelerinde bunun rastlanan bir durum olduğunu belirterek “Gıda ve su giderek azalıyor. Ayrıca insanların umutları azalıyor ve öfke artıyor” dedi.

Bayer, deprem bölgesinde kalmaya ve gereken durumda kurtarma çalışması yürütmeye hazır olduklarını kaydetti.

Dün de Avusturya ordusundan birimler arama-kurtarma çalışmalarını askıya aldıklarını duyurmuştu. Avusturya Kuvvetleri Afet Yardım Birimi (AFDRU) gruplar arası çatışmalar nedeniyle güvenlik durumunun kötüye gitmesi nedeniyle çalışmaları durdurmuş ancak daha sonra yeniden başlatmıştı.

Avusturya Savunma Bakanlığı sözcüsü, Türk ordusunun güvenliği sağlamasının ardından kurtarma çalışmalarına yeniden başlandığını açıkladı.

İSVİÇRE ARAMA KURTARMA ÖNLEMLERİNİN ARTIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Türkiye'ye 87 kişilik kurtarma ekibi gönderen İsviçre de, deprem bölgelerinde güvenlik önlemlerinin giderek arttığını bildirdi.