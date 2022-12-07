Özge Özpirinçci'ye son dakika şoku. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaşacağı ''Aile'' adlı dizinin kadrosundan çıkarıldı

Kıvanç Tatlıtuğ ile daha önce "Yakamoz S-245" dizisinde başrolü paylaşan Özge Özprinçci, yeni sezonda yayınlanacak olan "Aile" dizisinde de Talıtuğ ile başrolü paylaşacaktı. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı Özpirinçci son anda kadro dışı kaldı.
ÖZGE GİTTİ, SERENAY GELDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcı Kerem Çatay daha önce "Yakamoz S-245" dizisinde partner olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'yi bir araya getirmekten vazgeçti. Aile'deki psikolog Devin rolünün Serenay Sarıkaya'nın olduğu öğrenildi. Bir yaşındaki bebeğiyle beraber Bodrum'daki evini kapatıp İstanbul'a dönen Özpirinçci'nin yaşanan son dakika gelişmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığı kulislerde konuşuluyor.
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