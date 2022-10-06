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İkinci el otomobil piyasası neden durgun. İşin uzmanları açıkladı

Pandemi dönemi sonrası otomobil fiyatlarındaki yükseliş yavaşladı, son dönemde fiyatlarda az da olsa düşüşlerde yaşandı. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 01:56
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İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor

İkinci el otomobil piyasası neden durgun. İşin uzmanları açıkladı
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Oto galericiler bu sessizliği dönemsel bir durgunluk olarak nitelendirirken yine de belli başlı sebepleri sıralamaktan da geri durmuyorlar. Oto galerici Yavuz Çiftçi, ‘’Okulların açıldığı dönemde her sene bu aylarda durgunluk oluyor.
 
Bunun yanında alıcıların ÖTV’de düşüş beklentisi var, vatandaşlar otomobilde fiyatların düşmesini bekliyor. Otomobil alırken kredi kullanımı aracın kasko bedelinin yarısına kadar sınırlandırılmıştı, araç alıcılarını olumsuz etkileyen bir durum. Fiyatlar yüzde 10-15 civarında düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor’’ dedi.
 
"YAŞANAN DARALMA PİYASALARA YANSIYOR"
 
Genel olarak otomobil piyasasında daralma yaşandığını ifade eden Çiftçi, "Sıfır otomobillerde Ağustos ayından sonra bir daralma yaşandı. Avrupa’daki rakamlara bakarsak orada da daralma yaşandı. Çip krizi ve tedarik sorunu nedeniyle otomobil üreticileri de daralma yaşadı. Bu durum piyasalara yansıyor. Tedarik sorunu uzun süredir devam ediyor, piyasaların durgun olmasının sebepleri bunlar" diye konuştu.
 
Otomobilde piyasaların tekrar hareketleneceğini ifade eden Çiftçi, "Otomobil bir ihtiyaçtır, çeşitli etkenlerden dolayı alıcılar beklese bile tekrar alım ihtiyacı olacaktır. Piyasalar sürekli durgun olmayacaktır, önümüzdeki ay tekrar hareketlenmesini bekliyorum" şeklinde konuştu. (İHA)
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