İktisat Kongresi Karsu konseriyle açılacak. Depremde hayatını kaybedenler anısına sahne alacak

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Karsu’nun yaşanan yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenler anısına adayacağı konserle başlayacak.

Yedi gün sürecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanatsal faaliyetler bulunuyor.

Kongre kapsamında düzenlenecek olan panele Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcıları da katılacak. Programda Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni ele alınacak.

KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK

19 Mart’ta ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nın diğer siyasi parti genel başkanları da İzmir’de yurttaşlarla buluşacak.

KONGRE 15-21 MART’TA

Sivil, şeffaf ve katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Kongrenin sonucunda yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak.