Şarkıcı Karsu yine bir acı haberle yıkıldı. Deprem felaketinde 10 akrabasını kaybetmişti

Şarkıcı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkıma uğrayan illerden biri olan Hatay'da çok sayıda yakınını kaybetti. Bu süreçte depremzedeler için büyük yardım kampanyaları düzenleyen Karsu deprem sonrası ninesine de ulaşmak için büyük çaba harcamıştı.

Dönmez o dönem nenesine ulaşınca sevinmiş ve nenesiyle pozlarını da paylaşmıştı.

Enkazdan kurtarılan Karsu'nun nenesinin ölüm haberi geldi. Şarkıcı acı haberi Instagram hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı söz konusu paylaşımında, "Nur içinde yat nenem" notunu düştü.