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  • Şarkıcı Karsu yine bir acı haberle yıkıldı. Deprem felaketinde 10 akrabasını kaybetmişti

Şarkıcı Karsu yine bir acı haberle yıkıldı. Deprem felaketinde 10 akrabasını kaybetmişti

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da ailesinden 10'dan fazla kişiyi kaybeden Karsu Dönmez o süreçte nenesine ulaşınca çok sevinmişti. Ancak Karsu aldığı acı haberle yıkıldı. Karsu Dönmez'in nenesi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 15:18
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Deprem felaketinde 10 akrabasını kaybetmişti. Şarkıcı Karsu yine bir acı haberle yıkıldı.

Şarkıcı Karsu yine bir acı haberle yıkıldı. Deprem felaketinde 10 akrabasını kaybetmişti
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Şarkıcı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkıma uğrayan illerden biri olan Hatay'da çok sayıda yakınını kaybetti. Bu süreçte depremzedeler için büyük yardım kampanyaları düzenleyen Karsu deprem sonrası ninesine de ulaşmak için büyük çaba harcamıştı.

Dönmez o dönem nenesine ulaşınca sevinmiş ve nenesiyle pozlarını da paylaşmıştı.

Enkazdan kurtarılan Karsu'nun nenesinin ölüm haberi geldi. Şarkıcı acı haberi Instagram hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı söz konusu paylaşımında, "Nur içinde yat nenem" notunu düştü.

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