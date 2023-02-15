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Şarkıcı Karsu bağış ve yardım konseri düzenledi. Depremde 10 akrabasını kaybetmişti

Kahramanmaraş ve çevresindeli 10 ilimizde meydana gelen deprem, Hatay'da yaşayan 10 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez, Hollanda’da bir yardım konseri düzenledi. Konserde 835 bin TL’lik bağış toplandı

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:32
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Depremde 10 akrabasını kaybetmişti. Şarkıcı Karsu bağış ve yardım konseri düzenledi.

Şarkıcı Karsu bağış ve yardım konseri düzenledi. Depremde 10 akrabasını kaybetmişti
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı an itibarıyla 35.418’e yükseldi.

Hatay’daki 10 akrabasını kaybeden Karsu, yaşadığı Hollanda’da bir yardım konseri düzenledi.
Filarmoni Haarlem Konser Salonu’ndaki konserde Karsu eserleri; Türkçe, Flemenkçe, İngilizce ve Arapça olarak seslendirdi.

Hollanda Kralı’nın Kuzey eyalet temsilcisi Arthur van Dijk, konserdeki davetlileri bağış kampanyasına katılmaya davet etti. Konserdeki bağış kampanyasında 41 bin 520 Euro (835 bin TL) toplandı.

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