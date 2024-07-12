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Orhan UĞUROĞLU

Orhan UĞUROĞLU

İktidar güçlerinin kuşatması altındayız.

Türk milletini tek başına yöneten ve adında Adalet olan AKP, 22 yılda ne yaptı?

  • İktidarına bağımlı yargı oluşturdu.
  • İktidarına bağlı ordu yapılandırdı.
  • İktidarına bağlı polis gücü kurdu.
  • İktidarına bağlı medyaya sahip oldu.
  • İktidarına bağlı RTÜK oluşturdu.
  • İktidarına bağlı bürokrasi yaptı.
  • İktidarına bağlı iş insanları yapılandırdı.
  • İktidarına bağlı kindar ve dindar nesil için;

*Millî Eğitim müfredatı yaptı.

*Öğrencilere ÇEDES diye zorla din eğitimi verdi.

*Okulları cemaat ve tarikatlara bağladı.

*Diyanet değil siyaset dedi.

  • İktidarına bağlı öğretmenleri atamak amacıyla akademi kurma yasası hazırladı.
  • İktidarına bağlı Hâkimler ve Savcılar Kurulu yaptı.
  • İktidarına bağlı yüksek yargı kurdu.
  • İktidarına bağlı Yüksek Seçim Kurulu seçti.
  • İktidarına bağlı TÜİK’e söz dinleyen başkanlar atadı.
  • İktidarına bağlı siyasi partilerle ittifakları oluşturdu.
  • İktidarına bağlı sendikalara yetkiler verdi.
  • İktidarına bağlı sivil toplum kuruluşlarını destekledi.
  • İktidarına bağlı sanayi, ticaret ve meslek odaları TOBB yönetiminde oluşturuldu.
  • İktidarına bağlı kripto siyasetçileri bazı muhalefet partilerine yerleştirip lehine siyasi kararlar aldırdı.
  • İktidarına bağlı şirketlere devlet ihalelerini verdi.
  • İktidarına bağlı kamu bankaları ile yandaşlara krediler dağıttı.
  • İktidarına bağlı mafya oluşturdu.
  • İktidarına bağlı cemaat ve tarikatları devlet kurumlarında yuvalandırdı.
  • İktidarına bağlı olmayan siyasetçileri esir aldı.
  • İktidarına bağlı bakanlar atadı.
  • İktidarına bağlı kadroları oluşturarak ülkeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden değil saraydan yönetmeyi sürdürüyor.
  • İktidarına bağlı olması için seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp kayyumlar atıyor ve o kentlerde oylarını arttırıyor.
  • İktidarına bağlı olmayan her meslekten insanları kumpas davaları ile hapse attırıyor.

“Yaparsa AKP yapar” diyorlar ya;

İşte tam da bu durumdayız.

İktidar güçlerinin kuşatması altındayız.

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