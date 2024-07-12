Türk milletini tek başına yöneten ve adında Adalet olan AKP, 22 yılda ne yaptı?

İktidarına bağımlı yargı oluşturdu.

İktidarına bağlı ordu yapılandırdı.

İktidarına bağlı polis gücü kurdu.

İktidarına bağlı medyaya sahip oldu.

İktidarına bağlı RTÜK oluşturdu.

İktidarına bağlı bürokrasi yaptı.

İktidarına bağlı iş insanları yapılandırdı.

İktidarına bağlı kindar ve dindar nesil için;

*Millî Eğitim müfredatı yaptı.

*Öğrencilere ÇEDES diye zorla din eğitimi verdi.

*Okulları cemaat ve tarikatlara bağladı.

*Diyanet değil siyaset dedi.

İktidarına bağlı öğretmenleri atamak amacıyla akademi kurma yasası hazırladı.

İktidarına bağlı Hâkimler ve Savcılar Kurulu yaptı.

İktidarına bağlı yüksek yargı kurdu.

İktidarına bağlı Yüksek Seçim Kurulu seçti.

İktidarına bağlı TÜİK’e söz dinleyen başkanlar atadı.

İktidarına bağlı siyasi partilerle ittifakları oluşturdu.

İktidarına bağlı sendikalara yetkiler verdi.

İktidarına bağlı sivil toplum kuruluşlarını destekledi.

İktidarına bağlı sanayi, ticaret ve meslek odaları TOBB yönetiminde oluşturuldu.

İktidarına bağlı kripto siyasetçileri bazı muhalefet partilerine yerleştirip lehine siyasi kararlar aldırdı.

İktidarına bağlı şirketlere devlet ihalelerini verdi.

İktidarına bağlı kamu bankaları ile yandaşlara krediler dağıttı.

İktidarına bağlı mafya oluşturdu.

İktidarına bağlı cemaat ve tarikatları devlet kurumlarında yuvalandırdı.

İktidarına bağlı olmayan siyasetçileri esir aldı.

İktidarına bağlı bakanlar atadı.

İktidarına bağlı kadroları oluşturarak ülkeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden değil saraydan yönetmeyi sürdürüyor.

İktidarına bağlı olması için seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp kayyumlar atıyor ve o kentlerde oylarını arttırıyor.

İktidarına bağlı olmayan her meslekten insanları kumpas davaları ile hapse attırıyor.

“Yaparsa AKP yapar” diyorlar ya;

İşte tam da bu durumdayız.

İktidar güçlerinin kuşatması altındayız.