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İktidarın Hatay talimatını açıklayan Kılıçdaroğlu: Hayatımda hiç bu kadar üzülmedim

Hatay'da konuşan Kılıçdaroğlu, iktidar tarafından Hatay'a gönderilen bayrak indirme talimatı için "Hayatımda hiç bu kadar üzülmedim" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:21
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Kılıçdaroğlu iktidarın Hatay talimatını açıkladı

İktidarın Hatay talimatını açıklayan Kılıçdaroğlu: Hayatımda hiç bu kadar üzülmedim
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir mezarlıkta asılı olan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bayrağın indirilmesi için Ankara'dan talimat verildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da Narlıca Mezarlığını, geçici yaşam alanını, Defne’deki çadır kenti, Kuşaklı köyünü ve Kırıkhan’ı ziyaret etti. Hatay EXPO’da düzenlenen Millet Buluşması’na katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"ANKARA'DAN TALİMAT GELMİŞ"

- Buraya gelirken mezarlıkları ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara’dan talimat, ‘Bayrakları indirin’ diye.

- Emin olun önce inanmadım, böyle şey olmaz dedim. Ama bunun olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Hayatımda hiç bu kadar üzülmedim. Asla kabul etmiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi başka bir devlete mi ait arkadaşlar?

- Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur, vatanımıza sahip çıkmak da namusumuzdur. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlığı Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.

- Bir toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Bir bakan telefon edecek, “İndirin’ bayrakları” diyecek… Ne demek?

- 11 büyükşehir belediye başkanımız, depremin etkilediği kentlerde koordinatör olarak görev yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da Hatay’da koordinatör olarak görev yapıyor. Kendisine hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim.

"BİZE SÖYLEYİN YAPARIZ HEPSİNİ"

- 14 Mayıs’tan sonra yeni bir güne başlayacağız. Hatay da Kahramanmaraş da yeni bir anlayışı görecek. Hiç kimsenin ötekileşmediği bir ufku görecek.

- Çiftçinin, esnafın kredisi var, ödesin… Nasıl ödeyecek? Herkes kenti terk etmeye başlamış. Olağanüstü hallerde olağanüstü kararlar alınır. Esnafın, çiftçinin kendisine dönmesi için ona destek vereceksiniz.

- Bir olayla karşılaştığınızda derhal planlarsınız. Kısa, orta, uzun dönemde ne yapacağım… Aksi halde devleti yönetemezsiniz. Mühendisi, mimarı, doktoru, ustabaşı, sanayicisi, fabrikalarda çalışan nitelikli eleman kenti terk etmiş vaziyette. Beşeri sermayeden büyük kayıp var.

- Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya’ya gittim. Hatay’a dördüncü gelişim. Nitelikli eleman, kenti terk etmiş vaziyette. Fabrikaların çalışması, esnafın dükkan açması lazım. Okulların açılması lazım. Yapamıyorsanız, bize söyleyin yaparız hepsini.

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