İletişim Fakültelerinde ders olarak anlatılacak olay. Biri Boyner biri tehditçi CEO'nun yaptığı

Sosyal medyada gündem Patiswiss CEO’su olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun bir vatandaşa yaklaşımı. Kendi hesabından aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflü olduğunu paylaşan vatandaş, gönderisinin altına şirketin CEO’su olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu ekledi ve sonrasında olanlar oldu.

Vatandaşa tehdit dolu mesajların ardından gelen tepkilere en sonunda boyun eğmek zorunda kalan CEO, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hakaret ve tehdit ile gündeme gelen Tunaoğlu daha sonra şirketinin milyonlarca dolar kazanmasına rağmen sadece 41 bin lira vergi vermesi ve kendisinden 40 yaş büyük bir adam ile evlenmesi ile gündemden düşmüyor.

CEM BOYNER ÖRNEK OLDU

Sosyal medya bu konu ile çalkalanırken Boyner Mağazacılığın patronu olan Cem Boyner adeta iletişim dersi verdi. X sosyal medya platformundan Cem Boyner’in adını kullanarak parodi bir hesap açan kullanıcı, Cem Boyner’in ağzından bir gönderi paylaştı.

Kullanıcılar arasında bu gönderi sahibinin Cem Boyner mi yoksa troll hesap mı olduğu krize neden olurken Cem Boyner’den gelen resmi açıklama ile kriz çözüldü.

KRİZ NASIL ÇÖZÜLÜR DERSİ VERDİ

Kendi adına hesap açan kullanıcıya, “Değerli X kullanıcısı @cemboyner0” şeklinde başlayan mesajında söz konusu gönderiyi bir arkadaşının uyarısı ile fark ettiğini belirten Boyner, paylaşımların kendisinin görüşleri ile çok önemli bir kısmının uyuşmadığını açıkladı.

Kısmen örtüşen kısımların olduğunun da altını çizen Boyner, hak etmeden bravo almayı da istemediğini belirtti. Kendi ismi ile açılan bir hesaptan çok rahatsız olduğunu belirten Boyner, parodi hesabın genç nesilde gülüp geçilecek bir konu olabildiğini fakat kendi yaşında durumun bu şekilde olmadığını aktardı.

Boyner mesajının sonunda ise kendi adına açılan parodi hesabın en kısa zamanda farklı bir isimde açılmasını ve bu takdirde kendisini takip edeceğini belirterek ricasının dikkate alınmasını istedi.