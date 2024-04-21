Küflü çikolatayı paylaşan müşterisine hakaret eden çikolata CEO'su kadının kim olduğu ortaya çıktı

Bir vatandaş sosyal medya platformu Linkedin’de marketten aldığı Patiswiss markalı çikolatanın küflendiğini paylaşarak satın aldığı çikolata markasının CEO’sunu paylaştığı gönderiye etiketledi.

Bunun üzerine sinirlenen Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, çikolatalarının küflenmeyeceğini belirterek önce suçu vatandaşa attı, ardından paylaşımı yapan vatandaşa hakaretler edip tehditler savurdu.

Aldığı çikolatanın küflü çıkmasını sosyal medyadan paylaşan müşterisine hakaret edip tehdit eden ünlü CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun kim olduğu ortaya çıktı.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun Karel Elektronik sahibi Sinan Tunaoğlu ile evli olduğu öğrenilirken, Tunaoğlu’nun evliyken genç kocasından ayrılıp kendisinden 40 yaş büyük Sinan Tunaoğlu ile evlendiği iddia edildi.

Tunaoğlu’nun Sinan Tunaoğlu ile geçtiğimiz yaz İtalya'nın Milano şehrinde yaptığı aşk tatili de Quality Dergisi’nde haber olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Bir vatandaş, sosyal medya platformu Linkedin’de Migros market zincirinden satın aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflendiğini belirterek, çikolatanın küflenmiş fotoğraflarını içeren bir paylaşımda bulundu. Vatandaş, yaptığı paylaşıma Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’yu da etiketledi.

Çikolata markasının CEO’su olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, vatandaşın yaptığı bu paylaşıma sinirlenerek hakaret ve tehdit mesajı paylaştı. Tunaoğlu, yaptığı paylaşımda vatandaşın karşısında kendilerinin ve binlerce şubesi olan Migros marketin olduğunu belirterek, satın alınan ürünlerin asla küflenmeyeceğini iddia etti.

Küflenme iddialarını yalanlayan CEO, bu durumun oluşmuş olmasını ise vatandaşın evindeki nem oranına bağladı. Küf iddialarının prim yapılmak için ortaya atıldığını iddia eden Tunaoğlu, herkesin ürününü arkasında olduğunu ve avukatların kendisi ile iletişime geçeceğini söyledi.

Tunaoğlu, “Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim” ifadelerini kullandı.