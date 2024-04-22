Müşteriye hakaret ve tehdit eden CEO gündemden düşmüyor. Bu kez de evliliği olay oldu

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, LinkedIn’da marketten aldığı Patiswiss markalı çikolatanın küflendiğini paylaşarak satın aldığı çikolata markasının CEO’sunu paylaştığı gönderiye yorum yaparak, tüketiciye hakaret ederek, tehdit etmişti.

Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, çikolatalarının küflü olmadığını belirterek önce suçu vatandaşa atmış, daha sonra paylaşımı yapan vatandaşa hakaretler edip tehditler savurmuştu.

Tunaoğlu, yaptığı paylaşımda vatandaşın karşısında kendilerinin ve binlerce şubesi olan Migros marketin olduğunu vurgulayarak, satın alınan ürünlerin asla küflenmeyeceğini öne sürdü.

Küflenme iddialarını yalanlayan CEO, bu durumun sebebini vatandaşın evindeki nem oranından kaynaklandığını iddia etmişti. Küf iddialarının prim yapılmak için ortaya atıldığını öne süren Tunaoğlu, herkesin ürününü arkasında olduğunu ve avukatların kendisi ile iletişime geçeceğini belirtti.

Herhangi bir olumsuz durumda söylendiği takdirde telafisini yapacaklarını belirten Tunaoğlu, tüketiciye yönelik olarak karşında dev MİGROS ve kendi şirketi olduğunu vurguladı. Tunaoğlu, herkesin ürünün arkasında olduğunu vurgulayarak, “Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim” yanıtını verdi.

Patiswiss şirketi daha sonra özür metnini, Patiswiss markası olarak ürünlerimizin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, her geri bildirimi, ürünleri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüklerini ve müşterilerin yaşadığı olumsuz deneyimden dolayı derin bir özür dilediklerini açıkladı.

Tunaoğlu ayrıca, sorunun çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu.

KENİSİNDEN 40 YAŞ BÜYÜK CEO İLE EVLENDİ

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun Karel Elektronik sahibi Sinan Tunaoğlu ile evlendiği ortaya çıktı.

İddialara göre Elif Aslı o dönemde Karel Elektronik’te Savunma Üretim Baş Mühendisi pozisyonunda grev yaparken, kendisinden 40 yaş büyük Sinan Tunaoğlu ile tanışıp, genç kocasından boşanıp evlenmiş.

GENÇ KIZLARA ERKEK TAVSİYESİ

Eşi Sinan Tunaoğlu ile sık sık aşk paylaşımlarında bulunan Elif Aslı’nın bir gönderisinde de dünyadaki en şanslı kadınlardan birisi olduğunu belirterek, “Yine gelsek dünyaya tek şartımız olurdu beraber yaşamak. Beraber ölmek. Lütfen size değer vermeyen, insan olamayan erkeklerden hemen uzaklaşın. Özellikle genç kızlar, saygı, sevgi ve kendini yetiştirmiştik her şeyden önemli. Unutmayın” ifadelerini kullanmış, paylaşıma sosyal medyada tepkiler yağmıştı.

MİGROS VE CARREFOURSA ÜRÜNLERİ SATIŞTAN KALDIRDI

Küflü çikolata satışı, CEO Elif Aslı’nın müşterisine hakaret içerikli mesajından sonra CarrefourSA ve Migros sanal marketlerinde ürünler satıştan kaldırıldı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, yaşanan skandallardan sonra istifa ettiğini duyurdu.

Tunaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her şeyin önüne koyduğu tüketicilerden birininin, hatalı bir cevapla üzdüğünü belirterek, özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş birisi olarak hemcinsime vermiş olduğu hatalı cevabın savunması olmayacağını bildiğini vurguladı. Bu yaptığının çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ettiğini, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür dilediğini vurgulayan Tunaoğlu, samimi özrünün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrıldığını duyurdu.

Tunaoğlu, devamında “Görev değişikliği yönetim kurulunun kararıyla hızlıca ilan edilecektir” ifadelerini kullandı.