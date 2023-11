Ünlü oyuncu Biletix linki ile yanıt verdi. Fazıl Say “Figüran bile olamayacak niteliksizlikte” yorumu yaptı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın geçtiğimiz eylül ayında sosyal medyadaki bir tartışmada, Yılmaz Güney hakkında, "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" sözleriyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Tartışmaya son olarak Fazıl Say katıldı. Say sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iki fotoğraf kullanarak Abdullah’a sert sözlerle eleştirdi. Say Abdullah’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlk fotoğrafta Caravaggio'nun "Hilekarlar" tablosu (1594)

İkinci fotoğraf, Yılmaz Güney'in kült filmi "Yol"dan bir an; başrol oyuncusu Tarık Akan'ın, filmde, kötü yola düşmüş, töresel ceza altındaki hasta eşini, doğu Anadolu dağlarında kar fırtınası içinde, sırtında taşıyarak hastaneye yetiştirmeye çalıştığı o dünya sinema tarihinin en etkileyici sahnelerinden biri.

Caravaggio (1571-1610) ve Yılmaz Güney'in ortak alın yazısı; Cinayet. İkisinin de belli bir organize suç örgütü adamı olmadığını biliyoruz, bu işlenen cinayetler anlık cinnetleri, husumet ve kavgaların talihsiz sonuçlarını bize anlatıyor.

Tablodaki 3 kişinin ifadelerine bakın. Sanki oradayız; yanındayız...

Ve yine ortak yanları;

Bu dünyadaki kötülüğe, törelere, bu gaddar yönetimlere açtıkları isyan bayrağı. Çok büyük bir gerçekçilikle, yalın bir dokunuşla, bu dünyayı olduğu gibi bize ve sonsuz geleceğe anlatmaları. Sert durmaları. Sorgulamaları.

Ve şunu anlıyoruz; Ne için var sanat? Cevabı burada..

İnsanlar tartıda, iyisi ve kötüsü ile eşittir hep. Tarkovski'nin dediği gibi;

"Dünya mükemmel olmadığı için sanat var."

BU SANATÇILARIN DÖNEMİ BİTMEZ

"Bu sanatçıların dönemi bitti" gibi yanlış bir algıya düşmeyelim, çünkü bitmez. Bitmeyecek.

O dönem bittiyse peki hangi dönem başlayacak?çok iyi reyting alan dizilerin, netflix'de tutmuş bişeyin, instagramdaki iki plaj fotoğrafının, Twitter'da iki polemiğin olduğu dünya mı bu çok beğendiği "yeni dönem"?

"Ünlü" olmak mı tek değer? 10 saniyelik reklamda hiçbir şey yapmadan ve yapmasına da zaten gerek olmayan görüntülerde milyonlar kazanırken, aynı anda, Her gün yüzlerce Filistinli çocuğun öldürüldüğü, insanların deprem enkazları altında inildediği bu yeni dünyada, sanki kendi hatası olmayacak mı hiç? İçine düştüğü durumlarda mı olmayacak?

Şu Yol filminde figüran bile olamayacak niteliksizlikte "dizi oyuncusu" artık "dönemleri" ve "milatları" tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek.

Sanat yüreğimizdedir.

Bu ülkenin kültür tarihini değersizleştirmeye boşuna uğraşmasın, karşısında bilmediği bir şey olan gerçek sanat var. Farah Zeynep sanatı, keşke ucundan öğrenebilseydi, kendisine olan saygıyı daha şimdiden yok etti, büyük sanatçıları ezmeye kalkarak.”

KONSER ANONSUNA LİNK KOYMAYI UNUTMUŞSUN

Fazıl Say’ın bu açıklamalarına Abdullah da sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Abdullah yaptığı paylaşımda Say’a şu ifadelerle karşılık verdi:

“Abi yazın nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça, anlamamışsın, belli ki anlamak da istemiyorsun.

Dün gece yarısı buradan telefonunu bana yazdın "Konuşalım, iki çift sözüm var" diye, ben de uyuyordum, müsaitseniz arayabilirim yazdım, dönmedin. Konuşsaydık keşke. “Abim seni hiç ilgilendirmiyor benim düşüncelerim" der uyumaya devam ederdim.

Abi bu postundan hemen sonra storynde konser anonsunu gördüm link koymayı da unutmuşsun. O yüzden bilet linkini paylaşıyorum.

Brahms no.3 in F major, op.90:III. Poco allegreto eşliğinde, seversin. Küt ve dumana sevgiler.”