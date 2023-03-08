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  • Dincilere inanırsanız Türkiye İran gibi olur. İranlı adam Türkiye'deki seçimler için böyle dedi

Dincilere inanırsanız Türkiye İran gibi olur. İranlı adam Türkiye'deki seçimler için böyle dedi

Dinciler tarafından 44 yıl yönetildiğini söyleyen İranlı adam "Dinci adam siyaset bilmez. Sadece adam öldürmek, kesmek, böyle şeyler. Bunlara inanmayın. Her bir şeyleri yalan. İnanmayın bunlara" dedi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 21:00
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Türkiye’deki seçimler sorulan İranlı adam böyle dedi ‘44 yılın tecrübesi bize yeter, dincilere inanırsanız Türkiye İran gibi olur’

Dincilere inanırsanız Türkiye İran gibi olur. İranlı adam Türkiye'deki seçimler için böyle dedi
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Halkekranı isimli youtube kanalı yaptığı sokak röportajında sorduğu “Önümüzdeki seçimlerde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusuna İranlı olduğunu söylene adam verdiği cevap ders niteliğindeydi.

“BUNLAR BİZİM ZENGİN MEMLEKETİ ÇOK FAKİR ETTİ”

“Bizim memlekette çok merak ediyorlar “Türkiye’ye ne olacak?” diyen adam “Biz kendi tecrübemizi anlatıyoruz. Bunlar bizim zengin memleketi çok fakir etti. Neden?” diye sordu.

“DİNCİ ADAM SİYASET BİLMEZ”

İranlı adam şöyle devam etti “Çünkü dinci adam siyaset bilmez. Sadece adam öldürmek, kesmek, böyle şeyler. Bunlara inanmayın. Her bir şeyleri yalan. İnanmayın bunlara. Eğer böyle inanırsanız, Türkiye İran gibi olur. Siz gençlere yazık olur. Biz yaşlandık. Ama siz gençlere yazık olur. Yapmayın, inanmayın.” dedi.

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