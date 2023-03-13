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Sokak röportajında konuşan genç: Git artık kimse seni istemiyor

Sokak röportajında konuşan 23 yaşındaki Muşlu esnaf, yaşadığı ekonomik sıkıntıya isyan edip Erdoğan’a seslendi. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:15
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Muşlu genç sokak röportajında isyan etti: Git artık kimse seni istemiyor

Sokak röportajında konuşan genç: Git artık kimse seni istemiyor
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Kanal Dünya isimli YouTube kanalında yayımlanan sokak röportajında konuşan Muşlu esnaf, ekonomi ve AKP iktidarıyla ilgili açıklamasıyla dikkat çekti.

Genç kendisine uzatılan mikrofona şu açıklamalarda bulundu:

"SORUMLUSU: RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

“Ekonomiden ziyade devletin başındaki adamları değerlendiriyorum. Bak az önce burada bir adama soru sordun. Adam korka korka cevap veriyor. Sanki muz cumhuriyeti burası içindekileri sökemiyor. ‘Sorumlusu kim?’ diye sordun, cevap vermedi. Sorumlusu: Recep Tayyip Erdoğan’dır.

“GEÇEN SENE 10 LİRAYA SATTIĞIM ÜRÜN, BU SENE 100 LİRA”

Ben 23 yaşındayım. Hayattan bezdim. Esnafım burada şurada tezgahım var, haftada beş gün pazara çıkıyorum. Böyle bir rezalet yok. Benim geçen sene 10 liraya sattığım ürün, bu sene 100 lira olmuş. Kadın geliyor, ağzı açık bana bakıyor ama sorarsan AKP’li. Ya bir mont aldım, 1700 lira. Yazık, günah değil mi? 1700 liraya mont mu olur ya? Bizim sonumuzu siz getirdiniz.

“YETER İSTEMİYORUZ SENİ”

Cumhurbaşkanısın makamına saygım var, sana saygım yok. Yeter istemiyoruz seni. İsteyenler de senden korktuğu için seni istiyor. Ispanağı almış çöpten ‘halime şükrediyorum’ diyor. Şükür Allah’a edilir. Kula şükredilmez. Şükür Allah’a edilir. Buramıza geldi yeter artık.

“ARTIK BU HÜKÜMETİN DEĞİŞMESİ LAZIM”

Muşluyum, Kürtüm. Ben ülkemi çok seviyorum. Bu ülkenin vatandaşıyım. Kimliğimde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Bundan gurur duyuyorum. Ama ben hükümete karşıyım. Yanlış anlaşılmasın devlet benim devletim, devlet benim. Devlet biziz ama hükümet ayrı bir olay. Yöneticidir hükümet. Yazık bu hükümete, yazık bu insanlara artık hükümetin değişmesi lazım.”

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