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İmamoğlu seçimde ne olacağını Financial Times'a açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz Financial Times gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu Erdoğan ve AKP’nin seçimde büyük bir yenilgiye uğrayacağını söyledi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:54
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İmamoğlu'ndan Financial Times'a flaş açıklama

İmamoğlu seçimde ne olacağını Financial Times'a açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’a konuştu… Türkiye seçim atmosferine girerken Financial Times’tan Ayla Jean Yackley’e konuşan İmamoğlu dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’de muhalefet lideri siyasi yasağın demokrasiyi baltaladığını söyledi” başlığıyla hazırlanan yazıda, “İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçmenin Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini sandıkta cezalandıracağını öngörüyor” ifadesi yer aldı.

Acılı bir ekonomik kriz yüzünden...

Makalede, “Türkiye’de cumhurbaşkanlığı için potansiyel adaylardan biri olan İmamoğlu, Erdoğan’ın partisinin demokrasiyi engelleme girişimi yüzünden büyük bir yenilgiye uğrayacağını söyledi. İmamoğlu, anketlerde acılı bir ekonomik kriz yüzünden desteği azalan Erdoğan’ın önünde çıkıyor. İmamoğlu aday olacağını hiçbir zaman açıklamasa da Aralık ayında verilen ceza seçimi değiştirebilir” denildi.

Bu hükümet sandıkta ağır bir yenilgi alacak

İmamoğlu, “Onlar demokrasiyi  baltalıyorlar ve kelimenin tam anlamıyla insanların seçme özgürlüğünü reddediyorlar. Seçmen 2023 seçimlerinde sandıktan buna yanıt verecektir ve bu hükümet ağır bir yenilgi alacaktır” dedi.

Cezanın sebebi İstanbul'u kaybetmeleri

Bu yıl yapılacak seçimin Erdoğan için en zor seçim olacağını aktaran Financial Times, İmamoğlu’nun farklı gruplardan seçmenin desteğini alabildiğine de dikkat çekti. İmamoğlu gazeteye, “Bana verilen ceza hükümetin İstanbul’u kaybederek yaşadığı büyük travmadan kaynaklanıyor” dedi.

Kimse onlara karşı çıkmasın istiyorlar

Röportajın sonunda ise İmamoğlu, “Yargının ne kadar politize olduğunu görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Bu durum demokrasiyi  etkiliyor. Türkiye’de ilgili kurumlara dikte eden baskıcı bir mentalite var. Kimsenin onlara karşı olmasını istemiyorlar” ifadesini kullandı.

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misafir
11.01.2023 12:32
Cin olmadan adam çarpıyor bu da.  
 
vatandaş
11.01.2023 12:30
Seçmen osmanlı şaplağını sandıkta recep ve bahçeciye indirecek.  
 
Ali Demir
11.01.2023 12:21
kedi ciğer meselesi  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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