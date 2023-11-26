İmamoğlu’nun Tanju Özcan’la görüşme yaptığı ortaya çıktı. İlk açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu ile CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmeye dair açıklama yapan Özcan, “Sayın İmamoğlu da benim partiye dönmemi çok arzu ediyor” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İmamoğlu’nun Tanju Özcan’la görüşme yaptığı ortaya çıktı. İlk açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile 3 gün önce İstanbul'da görüştüğü öğrenildi.

İmamoğlu'na yapılan ziyarete Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de eşlik etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan, İstanbul’da bir araya geldi. Çok güzel olacak. Yarına gülümse” ifadelerini kullandı.

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"İMAMOĞLU PARTİYE DÖNMEMİ ÇOK ARZU EDİYOR"

Görüşmeye dair ilk açıklama Tanju Özcan'dan geldi.

Bolu’nun yerel yayınlarından Köroğlu gazetesinden Oğuzhan Eke’nin haberine göre Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Özgür Bey’in, kurultay öncesinde, Düzce’deki bir gencin soruna verdiği cevap… ‘Tanju benim arkadaşım, evimde yatırırım gerekirse’ demek, çok anlamlı bir cümle. Evinizde herkesi yatırmazsınız. Güvendiğiniz insanları evinizde misafir edersiniz. Demek ki Sayın Genel Başkan, bu cümleleriyle bana ne kadar güvendiğini ifade etti. Sonrasında bir cümle kullandı ama arkasından, ‘Eski Genel Başkanımın da fikrini alacağım, soracağım’ gibi şeyler söyledi ama nihai kararı kendisi ve ekibi verecek. Bu kararı verirken ki ben bu kararın artık olumlu olduğunu görüyorum, konuşuyoruz da kimlere fikrini soracağını kendisi değerlendirecek. Ben o şeyi çok farklı yerlere çekmedim” dedi.

Özcan, İmamoğlu’na konuya bakışını, “Sayın İmamoğlu da benim partiye dönmemi çok arzu ediyor” ifadeleriyle anlattı.

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ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen haftalarda katıldığı bir yayında, Tanju Özcan hakkındaki soruya, “Ben Sayın Genel Başkanımı da (Kemal Kılıçdaroğlu) telefonla arayıp bir sorarım. ‘Tanju, geri gelmek istiyor, geçmiş dönemde bir şeyler vardı. Nasıl düşünülür?’ diye. Ama ben Tanju Özcan’ın geri döneceğini, Bolu’da CHP’nin Belediye Başkanı olarak görev yapabileceğini düşünüyorum” yanıtını vermişti.

Özel, genel başkan olarak seçilmeden önce konu hakkında yaptığı bir başka açıklamada da, “Tanju benim arkadaşım, kardeşim. Parti Meclisi verecek kararı. 5 Kasım'da seçilecek Meclis karar verecek. Bana kalsa ben Tanju'yu evimde yatırırım, Tanju bizim kardeşimiz ama Parti Meclisinin vereceği bir karara genel başkanın bir şey söylemesi doğru değil” demişti.

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