İmar affı reklamı Hollanda’da dalga konusu oldu. 'Arabanızın freni mi bozuk? Başbakana 100 euro vererek yola dönebilirsiniz'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AKP hükümetinin imar affı uygulaması yeniden tartışılıyor.



2019 yılında yapılan çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı ise Hollanda'da gündem oldu.



Hollanda’da yayınlanan bir programda söz konusu reklam, izleyicilere gösterildi ardından sdevreye giren program sunucusu reklamla, "Arabanızın freni mi bozuk? Mark Rutte'ye (Başbakan) 100 euro vererek yola dönebilirsiniz." diyerek Türkiye'de parayla her "sorunun" çözüleceğine dair eleştiride bulundu.



İMAR AFFI NEDİR?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle kaçak yapılara resmi olarak izin verilmesidir.



İMAR REKLAMINDA HANGİ ÜNLÜLER OYNADI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında çekilen imar affı reklam filmi yeniden gündem oldu. İmar affı reklam filminde oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan yer almıştı.

İLGİLİ HABERLER