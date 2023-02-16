16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca'dan deprem bölgesinden dikkat çeken paylaşım

Bakan Koca'dan deprem bölgesinden dikkat çeken paylaşım

Bakan Koca, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı sürdürülen çalışmaları paylaştı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:19
Takip Et

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Bakan Koca'dan deprem bölgesinden dikkat çeken paylaşım
+
Aa
-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu afet bölgelerinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı dezenfeksiyon işlemleri, tuvalet temizliği ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarının sistemli şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Koca, Twitter hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede kurulan çadır ve konteyner kentlerdeki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu afet bölgelerinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı dezenfeksiyon işlemleri, tuvalet temizliği ve kemirgenlere karşı önlem çalışmalarının yapıldığını belirten Koca, bit, pire ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini, çöp toplama ve genel çevre temizliğinin de sistemli şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
3
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
6
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.