İşte müjde diye duyurulan imar affı yapılan yerler. Olası sarsıntıda gidecek ilk yerler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan ve hasar gören binaların sebeplerinden biri de imar affı olduğu konusunda uzmanlar hemfikir.



Ruhsata aykırı yapılan binalara yapı kayıt izninin verilmesi olarak bilinen imar affı için, SLOTmedia, Türkiye'nin imar affı haritasını hazırladı. İşte imar affından yararlanan şehirlerdeki hane sayıları...







Buna göre imar affından en çok İzmir, İstanbul ve Muğla yararlanmış.







Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremde ve bu deprem bölgesinde toplam yapı kayıt belgesi sayısı 294.166, imar affından elde edilen toplam gelir ise 1.632.600.703,82 TL.







Türkiye'de ise toplam 3.152.094 yapı kayıt belgesi bulunuyor. Yine Türkiye genelinde ise imar affından elde edilen toplam gelir 25.551.412.633,10 TL.



1999 depreminde en çok etkilenen illerin, imar affından yararlanma rakamları...







1999 depreminden sonra depremde en çok etkilenen illerin imar affından yararlanma rakamları...











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