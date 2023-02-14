İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş

Diken'in haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 10 il büyük can ve mal kaybına uğradı, başta Hatay’ın Antakya ilçesi olmak üzere bazı bölgeler yerle bir oldu. Son güncellemeye göre şimdilik 31 bin 643 kişi kişi hayatını kaybetti.

Depremlerle birlikte hükümetin imar barışı düzenlemeleri de yeniden tartışılmaya başladı. İhtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘af’ sağlayan bir düzenleme en son 2018’de getirilmiş, uygulama dört defa uzatılarak yerel seçim yılı 2019’un sonuna kadar sarkmıştı.

Uzmanlar, uygulamanın olası depremlerde can ve mal kaybını en üst düzeye çıkaracağını söylüyordu.

2018’deki ‘imar affı’ teklifini Meclis tutanaklarından araştırdık.

AKP’lilerin Meclis’e sunduğu bu teklif 11 Mayıs 2018’de 217 ‘kabul’, beş ‘ret’ oyla geçti.

Sadece HDP’liler ‘ret’ oyu vermiş

‘Ret‘ oylarının tamamı HDP’li milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Garo Paylan, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Ali Aslan, Aycan İrmez’den geldi.

CHP’liler Barış Yarkadaş, Engin Özkoç, Lale Karabıyık, Hüseyin Çamak, Sibel Özdemir, Musa Çam, Hayati Tekin, Kadim Durmaz’sa AKP ve MHP’li diğer milletvekilleriyle ‘kabul’ oyu vermişti.

REYHANLIOĞLU 'EVET' DEMİŞ

Bunların dışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret eden dönemin AKP Kahramanmaraş milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu da ‘kabul’ verenler arasında yer aldı.

İmamoğlu’nu Kahramanmaraş’ta gören Reyhanlıoğlu, şöyle bağırmıştı: “Ne geziyorsun Türkiye’yi, sen İstanbul’una bak. Gelmeyin, defolun gidin. (İmamoğlu’nun ‘Sen normal değilsin abla’ sözleri üzerine) Ben normalim, defol. İngiliz uşağı, defol. Devlet burada, gelmişler şov yapıyorlar.”

‘Kabul’ oyu verenler arasında dönemin AKP İstanbul milletvekili Mehmet Metiner de var. Depremin ikinci günü Metiner, Adıyaman’ın yıkıldığını yazan bir takipçisine verdiği yanıtla tepki çekmiş, ardından tweet’ini silmek zorunda kalmıştı:

“Adıyaman yalnız değil. Adıyaman’ın arkasında reis var. Adıyaman, reisin sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Lakin Adıyaman’ı yeniden onaracak reisimiz var teyzemin oğlu.”