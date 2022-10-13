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Merkez Bankası’nın buhar olan 128 milyar dolarına bir de bu açıdan bakın: 2 tane Ukrayna yapacak para ortada yok

AKP iktidarının çarçur ettiği 128 milyar dolarla en az 2 tane Ukrayna inşa edilebileceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:13
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2 tane Ukrayna yapacak para ortada yok: Merkez Bankası’nın buhar olan 128 milyar dolarına bir de bu açıdan bakın

Merkez Bankası’nın buhar olan 128 milyar dolarına bir de bu açıdan bakın: 2 tane Ukrayna yapacak para ortada yok
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Rus işgaliyle büyük bir yıkıma uğrayan Ukrayna’da devlet başkanı Volodimir Zelenskiy, 55 milyar dolara ihtiyacı olduklarını söyledi.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Ukrayna'ya yönelik yardımların önemini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna ne kadar çok yardım alırsa, Rusya'nın savaşını o kadar çabuk bitiririz ve böylesine acımasız bir savaşın diğer ülkelere yayılmayacağını o kadar çabuk ve güvenilir bir şekilde garanti ederiz." dedi.

128 MİLYAR DOLAR NEREDE?
Zelenskiy’nin sözlerinin ardından 128 milyar doların büyüklüğü yeniden ortaya çıktı.

Küçük bir matematik hesabı sonucu, AKP iktidarının dövizi düşürmek için çarçur ettiği 128 milyar dolar ile 2 tane Ukrayna inşa edilebiliyor.

Artık bir sembol haline gelen "128 milyar dolar" konusu ile ilgili işin daha da kötü yanı ise hâlâ daha döviz satmaya devam eden AKP’nin sattığı döviz miktarı 128 milyar doları, günümüz itibarıyla fersah fersah aşıyor.

yenicaggazetesi.com.tr

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mmt
13.10.2022 15:16
yandaş ve yalaka kesime duyurulur.savunmak için biryerlerini yırtanlara duyurulur.hangi inanca uygunsa onuda açıklasınlar.islamda yeri yok.  
 
öğretmen
13.10.2022 14:56
benim evde bir tane beyaz rus var.  
 
Evdeki yabancı ya dikkat""edevletten bakınız
13.10.2022 14:40
""Cenab-ı Hak kul hakkı için "Benim yanıma her şey ile gelin affederim. Fakat kul hakkı ile gelmeyin, onu ben değil, kulum affeder. " demiştir" BİZ KUL OLARAK AFFETMİYORUZ, ,  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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