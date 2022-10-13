Merkez Bankası’nın buhar olan 128 milyar dolarına bir de bu açıdan bakın: 2 tane Ukrayna yapacak para ortada yok

Rus işgaliyle büyük bir yıkıma uğrayan Ukrayna’da devlet başkanı Volodimir Zelenskiy, 55 milyar dolara ihtiyacı olduklarını söyledi.



Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.



Ukrayna'ya yönelik yardımların önemini vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna ne kadar çok yardım alırsa, Rusya'nın savaşını o kadar çabuk bitiririz ve böylesine acımasız bir savaşın diğer ülkelere yayılmayacağını o kadar çabuk ve güvenilir bir şekilde garanti ederiz." dedi.



128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Zelenskiy’nin sözlerinin ardından 128 milyar doların büyüklüğü yeniden ortaya çıktı.



Küçük bir matematik hesabı sonucu, AKP iktidarının dövizi düşürmek için çarçur ettiği 128 milyar dolar ile 2 tane Ukrayna inşa edilebiliyor.



Artık bir sembol haline gelen "128 milyar dolar" konusu ile ilgili işin daha da kötü yanı ise hâlâ daha döviz satmaya devam eden AKP’nin sattığı döviz miktarı 128 milyar doları, günümüz itibarıyla fersah fersah aşıyor.



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