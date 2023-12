‘İnci Taneleri’nden şiirli tanıtım

Uzun süredir merakla beklenen Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı ‘İnci Taneleri’nin (Kanal D) şiirli ilk tanıtımı görücüye çıktı.

Edebiyat Öğretmeni Azem Yücedağ karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan’ın tanıtımda okuduğu ‘Senin aşkın değil yalnız, failin olmak da varmış’ şiiri, özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kendisi gibi öğretmen olan eşini öldürmekle suçlanan Azem’in kelepçe takılarak gözaltına alındığı ve çelik yelek giydirilip cezaevine gönderildiği görüntüler dikkat çekti.

Hazırlık aşaması 2 yıl süren BKM Yapım imzalı dizide Erdoğan’a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan eşlik ediyor.

Acil plan devreye sokuldu

Şahane Hayatım’ın (FOX TV) son haftalarda yayınlanan bölümlerindeki reyting düşüşleri dikkat çekmişti. Ay Yapım, bununla ilgili acil planını devreye sokuyor. Dizide senarist değişikliği yaşanacak.

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’un rol aldığı dizinin senaristi Meriç Acemi görevini devrediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı kulis bilgisine göre, Şahane Hayatım’ı 9. bölümden itibaren Yılmaz Şahin kaleme alacak.

Çarşamba günü 7. bölümüyle ekrana gelen diziyle ilgili bu hamle işe yarayacak mı? Bekleyip göreceğiz.

Dizisi Türkiye’de yayına girecek

Oyunculuk kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman’ın rol aldığı Violet Like The Sea (Viola Come Il Mare) dizisi, yakında dijital video içerik platformu BluTV’de yayınlanacak. Platform haberi, “Cinayet vakalarında yan yana çalışan Muhabir Violet Vitale ve Müfettiş Francesco Demir’in maceralarına davetlisiniz” paylaşımıyla duyurdu.

12 bölümlük sezonuyla Eylül-Kasım 2022’de İtalyan kanalı ‘Channel 5’te ekrana gelen ve ilk sezonda büyük ilgi gören dizide Can Yaman’a Francesca Chillemi eşlik ediyor.

Yapımcılığını Lux Vide’ın üstlendiği dizinin yeni sezon bölümleriyle 2024 yılında ekranda olması bekleniyor.