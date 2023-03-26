Hangi partiye oy vereceği sorulunca AKP cevabını verdi. 'En büyük zararı Erdoğan'dan gördüm' dedi

Editör: Gülsüm Acıyan

Seçimlere az bir zaman kala vatandaşın oy tercihlerini ortaya çıkaran seçim anketleri ve sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

'PurpleBixi' olarak bilinen Twitch yayıncısı Bahadır Telci, sosyal medyada yayınlanan seçim özel sokak röportajını izlerken adeta çıldırdı.

Sokak röportajındaki vatandaş, en büyük zararı AKP'den görmesine rağmen fikrinin değişmediğini ve yine AKP'ye oy vereceğini söyledi.

Vatandaş, "Hiç kimseye güven kalmadı. AKP'yi destekliyordum bugüne kadar. Ama en büyük zararı ben ondan gördüm." dedi.

Muhabirin "Cumhurbaşkanı adaylarından kime vereceksiniz?" sorusu üzerine vatandaş "Tekrar bildiğime vereceğim, AKP'ye vereceğim." yanıtını verdi.

Bu sözler üzerine Twitch yayıncısı PurpleBixi, "Aaa neden" diye tepki göstererek adeta çıldırdı.

O anlar da sosyal medyada gündem oldu.