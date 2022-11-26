FIFA yasağına bir darbe de İngiltere'den

Bu arada Federasyon FA'nın CEO'su Mark Bullingham, Fifa'nın kaptan Kane'in İran'a karşı kolluk takmasını nasıl engellediğinden de ilk kez söz etti.

Bullingham, "Maç günü beş görevliyle birlikte kampa geldiler ve bize en azından kol bandı takan herkesin cezalandırılacağı ve bunun üzerine disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacağımız bir senaryodan söz ettiler.Bu resmen tehditti" dedi.