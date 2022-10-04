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İngiltere Başbakanı Liz Truss: İsrail’in büyük destekçisi ve siyonistim!

İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Liz Truss, katıldığı bir parti konferansı etkinliğinde, "Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." dedi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 20:40
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İngiltere Başbakanı Liz Truss açıkladı. İsrail’in büyük destekçisi ve siyonistim

İngiltere Başbakanı Liz Truss: İsrail’in büyük destekçisi ve siyonistim!
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İngiltere'nin Başbakanı Liz Truss Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Truss’ın, lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti’nin Birmingham şehrinde düzenlenen parti konferansı kapsamında İsrail’in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı grubun etkinliğine katılarak konuşma yaptığı görüldü.

"SİYONİSTİM"

İngiltere’nin başbakanı olarak ilk kez CFI’nın programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Truss, “Bildiğiniz üzere ben, büyük bir siyonistim, İsrail’in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum.” diye konuştu.

Etkinliğe katılan İsrail’in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başbakan (Truss), gururlu bir siyonist olduğunuzu söylediğiniz ve İsrail'le bu kadar iyi bir arkadaş olduğunuz için teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

CFI’nın etkinliğine, Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı ve Eşitlik Bakanı Nadhim Zahavi’nin yanı sıra Muhafazakar Parti’den birçok isim katıldı.

‘ELÇİLİĞİ KUDÜS’E TAŞIMAYA OLUMLU BAKIYOR’

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül’de yaptığı açıklamada, Truss’ın, ülkesinin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya “olumlu baktığını” belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu New York’ta İngiliz mevkidaşı Truss’la bir araya gelen Lapid, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere Büyükelçiliğini İsrail’in başkenti Kudüs’e taşımaya olumlu baktığını açıklayan değerli arkadaşım Truss’a teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiltere’nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv’de, Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu da Doğu Kudüs’te bulunuyor.

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail’in 1967’de Doğu Kudüs’ü işgalinin meşruiyetini tanımadıkları için büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımaktan kaçınıyor. Ancak ABD, 2018’de Donald Trump’ın başkanlığı döneminde, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımıştı. ABD’yi, Honduras, Guatemala ve Kosova izlemişti. (AA)

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paul
4.10.2022 21:02
güzel haber  
 
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