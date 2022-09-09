﻿İngiltere kralı 3.Charles halka seslenecek

İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından kraliyet prosedürleri de işlemeye başladı.

70 yıllık kraliçe Elizabeth’in ardından tahta çıkacak olan oğlu Charles, 3. Charles adıyla tahtın yeni sahibi oldu.

Charles'ın Kral 3. Charles olması ile birlikte tahtın artık 1 numaralı varisi olan oğlu Prens William'ın da unvanı değişecek. Veliaht Prens olacak olan William, babasına eski unvanı olan Galler Prensi ile birlikte Cornwall Dükü unvanını da hemen alacak.

Charles ise bu akşam ilk kez İngiliz halkına seslenecek. Charles’ın konuşması Türkiye saati ile saat 20.00’de başlayacak.