İngiltere’nin yeni kralı ilk kez böyle görüntülendi. Eş detayı dikkat çekti

Kraliçe’nin vefat ettiğinin resmi bir şekilde açıklanmasından sonra Kral Charles ve Kraliçe eşi Camilla bir gece İskoçya’da kalmıştı.
Saltanatının ilk gününde Kral Charles ve Kraliçe konvoy halinde Dee Nehri üzerinde Ballater’a doğru hareket ederken fotoğraflandı.
Kral Charles arka koltukta tek başına oturmayı tercih ederken eşi Camilla ise ön koltukta oturdu.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.