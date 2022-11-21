İngiltere İran'a 6 attı Rooney alay konusu oldu

İngiltere Milli Takımı'nda Jude Bellingham ve Bukayo Saka'nın İran ağlarını havalandırmasıyla İngiltere tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası maçında iki 21 yaş altı oyuncu gol atmış oldu.

Tam da maç oynanırken İngilizlerin efsane ismi Rooney sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları İngiliz futbolcunun Dünya Kupası'nda sadece 1 gol atmasıyla ilgili binlerce tweet attı.

21 yaşındaki Bukayo Saka'nın, Dünya Kupası'nda Wayne Rooney (1) ve Paul Scholes'tan (1) daha fazla gol atması üzerine İngiliz efsanesiyle ilgili dalga geçen tweetler paylaştı.

İngilizler kısa sürede Rooney'i en çok konuşulanlar listesine taşıdı.