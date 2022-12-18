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Çalınan Instagram hesabı nasıl geri alınır? Kimlik doğrulama sayesinde 5 dakika sürmeyecek

Instagram hesabı daha önce çalınmış kullanıcılar çareyi yeni hesap açmakta bulunuyordu. Artık Instagram yaptığı güncellemeyle çalınan hesapların kolaylıkla kurtarılmasını sağlayacak.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 11:15
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Instagram hesabı nasıl kurtarılır

Çalınan Instagram hesabı nasıl geri alınır? Kimlik doğrulama sayesinde 5 dakika sürmeyecek
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Instagram, kullanıcıların hesaplarını güvende tutmalarına yardımcı olmak için yeni bir güncelleme yaptığını açıkladı. 

Instagram'ın web sitesindeki Instagram.com/hacked destek sayfası, hesapları ele geçirilen kullanıcıların sorunu bildirmesine ve hesaplarına yeniden erişim kazanmak için adımlar atmasına olanak tanıdı.

Kullanıcılar bu sayfada, saldırıya uğramak, şifrelerini unutmak, iki faktörlü kimlik doğrulamaya erişimi kaybetmek veya hesaplarını devre dışı bırakmak gibi yaşadıkları belirli sorunu belirtmek için bir seçenekler listesinden seçim yapabilecekler. Burada, kullanıcılara hesaplarını kurtarmalarına yardımcı olacak bir dizi adımda rehberlik verilecek. Bir kullanıcı, bilgileriyle ilişkilendirilmiş birden fazla hesabı varsa, hangi hesapla ilgili yardıma ihtiyacı olduğunu seçebilecek.

Instagram, ayrıca, kullanıcıların birden fazla yöntem kullanarak hesaplarına yeniden erişmelerini sağlayan bir özelliğe erişimi de genişletiyor. Instagram kullanıcıları, bu süreçte yardımcı olmak için şu andan itibaren arkadaşlarından kimliklerini doğrulamalarını isteyebilir.

Instagram ayrıca, platformunda bilgisayar korsanlığını gerçekleşmeden önce önlemenin yeni yollarını test ediyor. Şirket, kötü niyetli olduğu belirlenen hesapları tespit etmek ve kaldırmak için zaten otomatik sistemlere sahip.

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