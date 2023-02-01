Etkileyici bir Instagram profil fotoğrafı için 10 kural. İşte yapılması gerekenler

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da kullanıcıların güzel fotoğraflar için dikkat etmesi gereken kurallar bulunuyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Instagram’da belirli bir düzen oluşturmanın ve dikkat çekmenin en başında profil fotoğrafını belirlemek geçiyor. Çünkü hesabın kapalı olduğu durumlarda ya da profilin başka bir yerden görülmesiyle diğer kullanıcıların dikkati sadece buradan çekiliyor.

BİRİNCİ KURAL

Instagram’da etkileyici bir profil fotoğrafı için dikkat edilmesi gereken ilk nokta görselin 320×320 boyutlarında olmasıdır.

İKİNCİ KURAL

Hesap sahibinin Instagram profil fotoğrafında net bir şekilde yüzünün görünmesi tanımadığı diğer hesap sahipleriyle samimiyeti yakalaması açısından önemli. Çünkü sanal dünyada herhangi bir kişinin yüzünün görünmemesi bir anlamda gerçeklik algısını ciddi anlamda düşürür.

ÜÇÜNCÜ KURAL

Instagram profil fotoğrafı, bir anlamda hesap sahibinin kimliğini de yansıtıyor. Profil fotoğrafını kişinin kendi zevklerine uygun seçmesi diğer kullanıcılarının hesap sahibi hakkında fikir yürütmesini sağlar.

DÖRDÜNCÜ KURAL

Paylaşılan fotoğrafların temasının aynı olması ve benzer tonlarda renklerin bir arada olması gözü daha az yorar. Bunu yapmak ek olarak diğer kullanıcıların da profilde gezinirken daha çok vakit geçirmesini sağlar.

BEŞİNCİ KURAL

Instagram profil fotoğrafı için tercih edilecek renkler de oldukça önem taşıyor. Fotoğrafın konseptinde yer alacak renkler, kişinin dikkatini çekerek hesapla etkileşim kurmaya teşvik edebilir.

ALTINCI KURAL

Instagram profil fotoğrafını belirlemek için tabii ki bir anın en uygun açısını ve ışığını yakalamak gerekli. Çünkü uygun açı ve ışık, fotoğraftaki kişinin en iyi halini yakalamak için dikkat edilmesi gereken en önemli unsur konumunda.

YEDİNCİ KURAL

Instagram profil fotoğrafı için tercih edilecek görselin kırpılmaması gerekiyor. Çünkü kırpılan fotoğrafın orijinal hali bozulacağı için netliği düşer. Bu da fotoğrafın kalitesiz bir şekilde durmasına neden olur.

SEKİZİNCİ KURAL

Sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraflarda efektler, oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Fakat profil fotoğrafında efekt kullanmak, gerçek ve doğal olanı yansıtmayacağı açısından kullanmamak daha iyi bir tercih olur.

DOKUZUNCU KURAL

Hesabın kapalı ya da açık olduğu durumlar fark etmeksizin diğer hesaplar, kullanıcı adı yerine uzun süredir olan profil fotoğrafıyla hesabı tanır.

ONUNCU KURAL

Instagram’da akılda kalıcı olmak için profil fotoğrafının sık sık değişmemesi gerekiyor. Fakat modası geçen bir pozda bulunmak ya da eskiyen bir saç modelini kullanmak profil fotoğrafının değişmesine neden olur.