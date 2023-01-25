Instagram'da silinen mesajlar nasıl geri getirilir

Instagram'da kullanıcılar bazen bazı mesajları yanlışlıkla silebiliyor. Ya da kullanıcılar daha önce silmiş olduğu eski mesajlara ulaşmak istiyor olabilir. Bu durum telefona yeni bir cihaz eklenmeden de sağlanabiliyor.

Üstelik Instagram'da silinen mesajlar hem telefondan hem de bilgisayardan kurtarılabiliyor.

İşte kurtarma yöntemlerinin adım adım anlatılışı:

TELEFONDAN INSTAGRAM'DAN SİLİNEN MESAJLARI KURTARMA

Instagram’a giriş yapılır.

Profil kısmına gelinir.

Sağ yukarıda bulunan "3 çizgi" butonuna tıklanır.

Açılan pencereden “Hareketlerin” kısmına tıklanır.

En aşağıda bulunan “Bilgilerini İndir’e” tıklanır.

Açılan sayfadan e - posta adresine girilir.

İndirme talep et butonuna basılır.

Şifre girilir.

Eğer hata alınırsa birkaç dakika beklenmelidir.

Şifreyi girdikten sonra veriler e - posta adresine gelir.

Daha sonra e - postaya gidilir.

Gelen e - postadan “Bilgileri İndir’e” tıklanır.

Instagram’a yönlendirilen sayfada beklenir.

Instagram’a giriş yapılır.

Son olarak verileri ZIP dosyası olarak çıkarılır.

ZIP dosyasını indirilir.

ZIP dosyası klasör olarak ayıklanır.

En aşağıda index.html dosyası bulunur.

Buradan mesajlar kısmından sohbetin alt kısmına girilir.

Sohbet kısmından mesajlar incelenir.

Silinen mesajlar buradan bulunabilir.

BİLGİSAYARDAN INSTAGRAM'DAN SİLİNEN MESAJLARI KURTARMA

İlk olarak Instagram’a giriş yapılır.

Profil fotoğrafı üzerine tıklanır.

Açılan pencereden Ayarlar kısmına tıklanır.

Sayfa da bulunan “Gizlilik ve Güvenlik” butonuna tıklanır.

Aşağı indikten sonra “Veri İndirme” kısmında İndirme talep kısmına tıklanır.

İndirme talep edilir.

Bilgi formatı olarak HTML seçilir.

İndir butonuna basılır.

Açılan sayfada şifre girilir.

Şifreyi girdikten sonra e - postaya veriler gelir.

E - posta adresinize girilir.

Gelen e - postadan “Bilgileri İndir” butonuna basılır.

Daha sonra Instagram’a giriş yapmak gerekir

Tekrar şifrenizi girilir.

"Bilgilerimi indir"e tıklanır.

Veriler ZIP dosyası olarak indirilir.

ZIP dosyası olan klasörler ayıklanır.

Klasörde en aşağıda bulunan “index.html” dosyasına tıklanır.

HTML dosyasının içinde mesajlar bölmesine gidilir.

Sohbetler kısmında tıklanır.

Geçmiş mesajlar veriler kısmından incelenebilir.