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Instagram'da gönderi planlama dönemi

Sosyal medya uygulamalarından en çok kullanılanı Instagram'da yeni bir güncelleme yapıldı. Artık uygulamada paylaşımlar saatler, günler hatta aylar öncesinden planlanabilecek.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 14:50
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Instagram'da gönderiler artık önceden zamanlayıcıyla planlanabilecek

Instagram'da gönderi planlama dönemi
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Instagram kendi blog sitesi üzerinden yaptığı açıklamada paylaşım zamanlama özelliğini duyurdu. Kullanıcılar; fotoğraflarını, videolarını ve reels paylaşımlarını öncede zamanlayabilecek. Üstelik planlama işlemi 75 gün önceden zamanlanarak paylaşılabilecek.

Sosyal medya platformu sunduğu yeni hizmet ile kullanıcılarına paylaşım konusunda önemli bir esneklik sunacak. Özellikle işletme hesapları için oldukça kullanışlı olabilecek bu özellik sayesinde, gönderiler çok önceden planlanarak zamanı geldiğinde paylaşılabilecek.

Instagram’da gönderiyi zamanlamak için izlenmesi gereken adımlar:

Instagram’a giriş yapın

Gönderi Oluştur seçeneğine dokunun

Oluşturacağınız gönderi veya Reels paylaşımını seçip düzenleyin

Ardından Gelişmiş Ayarlar kısmına giriş yapın

Planla bölümünü seçin

75 gün içerisinde istediğiniz bir tarih ve saat seçin

Bitti diyerek gönderiyi oluşturun ve geri bölümünü seçerek paylaşım sayfasına dönün

Gönderiyi planlamak için Planla seçeneğini tıklayın

Instagram gönderi zamanlama özelliği ile birçok kullanıcısını belli başlı zorluklardan kurtaracak gibi görünüyor. Ancak planlanan gönderilerde Ürün etiketleme, ortak gönderiler, Facebook’ta çapraz gönderi, sponsorlu gönderiler ve bağış toplama etkinlikleri gibi özelliklerin kullanılamadığını belirtmekte fayda var.

Planlanmış gönderiler, profil sayfası üzerinden sağ üst köşedeki seçenekler kısmı seçilerek görülebilir. Gönderiyi düzenlemek ya da yeniden planlamak için bu bölümden daha önce planladığınız gönderiyi seçerek istekler ve değişiklikler yapılabilir.

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