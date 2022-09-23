﻿Instagram'ın çökmesine dair açıklama geldi

Kısa süre önce çok sayıda kullanıcının programa giriş problemi yaşamasıyla gündeme gelen Instagram cephesinden bir yanıt gelmese de konuyla ilgili ilk resmi açıklamayı yapıldı. Kısa sürede en çok konuşulan konuların arasında yer almaya başlayan 'Instagram neden çöktü?' sorusuna bir cevap aranıyor.

Instagram’ın neden sorun yaşandığına dair bir bilgi bulunmazken sorunla ilgili resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

Sayan, “Instagram servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.