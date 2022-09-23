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Instagram'ın çökmesine dair açıklama geldi

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, zaman zaman yaşadığı çökme sorunlarıyla gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram yaşadığı son çökme sorunuyla ilgili yeniden gündeme gelince, sorunun kaynağına dair bilgiyi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan verdi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 01:05
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Instagram'ın çökmesine dair açıklama geldi

Instagram'ın çökmesine dair açıklama geldi
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Kısa süre önce çok sayıda kullanıcının programa giriş problemi yaşamasıyla gündeme gelen Instagram cephesinden bir yanıt gelmese de konuyla ilgili ilk resmi açıklamayı yapıldı. Kısa sürede en çok konuşulan konuların arasında yer almaya başlayan 'Instagram neden çöktü?' sorusuna bir cevap aranıyor. 

Instagram’ın neden sorun yaşandığına dair bir bilgi bulunmazken sorunla ilgili resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

Sayan, “Instagram servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.

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