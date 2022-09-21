iOS 16.1 Beta 2 güncellemesi yayınlandı

Apple, 16.1 için ikinci beta güncellemesini yayınladığı açıklandı. Performans iyileştirmeleri ve sorun düzeltmeleri yapılan güncellemede pil göstergesindeki tasarım değişikliği dikkat çekti. Aynı zamanda kilit ekranı, yeniden şarj esnasında pil yüzdesini göstermeye başlamış oldu.

Pil göstergesinin daha da renkli, anlaşılır hale getirildiği fark edildi. Şarj yüzdesini gösterme özelliği açıldığında artık telefonu şarj ederken farklı bir simge görülecek. Telefonunuzun şarj olduğunu anlaşılabilecek.

Kilit ekranında, saatin tam üstünde bulunan tarihin olduğu yerde kısa süreliğine de olsa pil göstergesi görülebilecek. Birkaç saniye sonra kaybolacak pil seviyesi, kalıcı olmayabilir. Yakın zamanda bu tasarımda değişiklikler yapılmasının beklendiği açıklandı.

Şu an yalnızca iOS 16.1 beta test sürümünde kullanılabilen pil göstergesi özelliğinin diğer modellere ne zaman gelecği konusunda açıklama yapılmadı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre güncellemeyle gelecek özellikler şu şekilde:

1- iPhone pil yüzdesi gösterme (iOS 16)

Ayarlar > Pil yolunu takip etmek ve Pil Yüzdesi seçeneğini aktif hale gerekmektedir. Böylece ekranın sağ üst tarafındaki pil simgesinin içinde, pil yüzdesi görülecek.





2- iOS 16 yenilikleri

Diğer güncellemelere göre en çok dikkat çeken detay daha fazla özelleştirilebilen kilit ekranı oldu. Kilit ekrandaki bir resimden obje seçilebilir ve saatin üstüne getirerek daha güzel bir görüntü yaratılabilir. Ek olarak artık birden fazla kilit ekranı seçilebilir.

Ayrıca kilit ekranlarının widgetlerle desteklenebileceği de ifade edildi.