21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

iOS 16.1 Beta 2 güncellemesi yayınlandı

Apple yeni iOS 16.1 Beta 2 güncellemesini yayınlandığını duyurdu. Bu güncelleme kapsamında hangi özelliklerin cihazlara geldiği belli oldu. İşte yeni gelen o özellikler...

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 12:05
Takip Et

iOS 16.1 Beta 2 güncellemesiyle neler değişti

iOS 16.1 Beta 2 güncellemesi yayınlandı
+
Aa
-

Apple, 16.1 için ikinci beta güncellemesini yayınladığı açıklandı. Performans iyileştirmeleri ve sorun düzeltmeleri yapılan güncellemede pil göstergesindeki tasarım değişikliği dikkat çekti.  Aynı zamanda kilit ekranı, yeniden şarj esnasında pil yüzdesini göstermeye başlamış oldu.

Pil göstergesinin daha da renkli, anlaşılır hale getirildiği fark edildi. Şarj yüzdesini gösterme özelliği açıldığında artık telefonu şarj ederken farklı bir simge görülecek. Telefonunuzun şarj olduğunu anlaşılabilecek. 

Kilit ekranında, saatin tam üstünde bulunan tarihin olduğu yerde kısa süreliğine de olsa pil göstergesi görülebilecek. Birkaç saniye sonra kaybolacak pil seviyesi, kalıcı olmayabilir. Yakın zamanda bu tasarımda değişiklikler yapılmasının beklendiği açıklandı. 

Şu an yalnızca iOS 16.1 beta test sürümünde kullanılabilen pil göstergesi özelliğinin diğer modellere ne zaman gelecği konusunda açıklama yapılmadı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre güncellemeyle gelecek özellikler şu şekilde:

1- iPhone pil yüzdesi gösterme (iOS 16)

Ayarlar > Pil yolunu takip etmek ve Pil Yüzdesi seçeneğini aktif hale gerekmektedir. Böylece ekranın sağ üst tarafındaki pil simgesinin içinde, pil yüzdesi görülecek.


2- iOS 16 yenilikleri

Diğer güncellemelere göre en çok dikkat çeken detay daha fazla özelleştirilebilen kilit ekranı oldu. Kilit ekrandaki bir resimden obje seçilebilir ve saatin üstüne getirerek daha güzel bir görüntü yaratılabilir. Ek olarak artık birden fazla kilit ekranı seçilebilir.

Ayrıca kilit ekranlarının widgetlerle desteklenebileceği de ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
2
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
3
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
4
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
5
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
6
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
7
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
﻿Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
﻿Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
﻿Kilis Merkez’de icradan satılık arsa
﻿Kilis Merkez’de icradan satılık arsa
﻿Kilis Merkez’de icradan satılık arsa
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık daire
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık daire
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.