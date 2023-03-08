iOS 16.4 Beta 3 güncellemesi yayınlandı. Cihazlara hangi özellikler geliyor

Apple, iOS 16.4 Beta 3 güncellemesinde ikinci bir Apple Kimlik kullanabilmesini aktif hale getirdi.

Artık kullanıcılar, beta sürümü için ayrı bir Apple hesabı kullanabilecek. Bu sayede ayrı olarak para vermeden tüm aygıtlarda beta sürümü deneyimleyecek.

Apple, bu yeniliği kullanıcılarının farklı aygıtlarda beta sürümünü test etmek için ayrı para ödememesi için yaptı. Çünkü iOS Beta sürümünü denemek isteyen 99 dolar ücret ödüyor. Ek olarak bu sayede şirket, çalıntı ya da sahte hesapların da önüne geçmek istiyor.

iOS 16.4 Beta 3 güncellemesinde Apple araba anahtarıyla ilgili bir değişiklik de görünüyor. Bu değişikliğe göre iPhone ya da Apple Watch üzerinden araçların açılmasını sağlayan Apple araba anahtarı, NFC ve Ultra Geniş Bant desteğini bırakacak.

Son olarak Apple, yine bu güncellemede Hızlı Güvenlik Yanıtları özelliğini de geliştiriyor. Çünkü önceki beta sürümünde kullanıcılar, güvenlik güncellemelerinin uyumsuz çalıştığına dair geri bildirimde bulunmuştu. Teknoloji devi Apple, konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

“Bazı uygulamalar, en son iOS hızlı güvenlik yanıtıyla uyumsuzluk nedeniyle beklenmedik bir şekilde kapanıyor olabilir. Güvenlik yanıtının kaldırılması bu sorunu düzeltebilir.”

GÜNCELLEME NASIL YAPILIR

iPhone’un Ayarlar uygulamasına girilir

Genel Ayarlar > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edilir

İndir ve Yükle seçeneğine tıklanılır