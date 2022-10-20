20 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • iPad fiyatlarına zam geldi. En düşük iPad ne kadara satılıyor

iPad fiyatlarına zam geldi. En düşük iPad ne kadara satılıyor

iPad fiyatlarına zam geldi. Fiyatların neredeyse iki katına ulaştığı gözlemlendi. En ucuz iPad fiyatı bile dudak uçuklattı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:21
Takip Et

iPad fiyatlarına zam yapıldı

iPad fiyatlarına zam geldi. En düşük iPad ne kadara satılıyor
+
Aa
-

İlk çıkış fiyatı 10999 TL olan iPad Air modeli zamlanarak 12799 TL fiyatına çıkarılmıştı. Ancak bugün yapılan güncellemeyle birlikte cihaz artık 14999 TL’ye yükseltildi. En üst LTE versiyonu ise 21999 TL oldu.

iPad 9 3899 TL olarak satışa başlamıştı. 7199TL olarak güncellenen fiyat bir güncelleme daha alınca 8499 TL’ye kadar yükseltildi. En üst LTE versiyonu ise 15199 TL’ye ulaştı.

iPad mini 6 ise 5799 TL ile satışa başlamıştı. 11999 TL olan fiyat yeni fiyat ile son güncelleme ile 12 999 TL seviyesine ulaştı. En üst LTE versiyonu ise 19999 TL’yi buldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
1
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
2
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
3
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
4
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
5
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
6
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿İslam Memiş Merkez Bankası'nın faiz kararını kesin diyerek önceden açıkladı
7
﻿İslam Memiş Merkez Bankası'nın faiz kararını kesin diyerek önceden açıkladı
﻿İslam Memiş Merkez Bankası'nın faiz kararını kesin diyerek önceden açıkladı
﻿E-5'te otomobil takla attı yol trafiğe kapandı. 2 yaralı
﻿E-5'te otomobil takla attı yol trafiğe kapandı. 2 yaralı
﻿E-5'te otomobil takla attı yol trafiğe kapandı. 2 yaralı
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Pendik'te direksiyonu çıkararak araç kullanan sürücü yakalandı
﻿Pendik'te direksiyonu çıkararak araç kullanan sürücü yakalandı
﻿Pendik'te direksiyonu çıkararak araç kullanan sürücü yakalandı
﻿5 ayda protestolarda 3 bin 268 kişi gözaltına alındı
﻿5 ayda protestolarda 3 bin 268 kişi gözaltına alındı
﻿5 ayda protestolarda 3 bin 268 kişi gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.