iPad fiyatlarına zam geldi. En düşük iPad ne kadara satılıyor

İlk çıkış fiyatı 10999 TL olan iPad Air modeli zamlanarak 12799 TL fiyatına çıkarılmıştı. Ancak bugün yapılan güncellemeyle birlikte cihaz artık 14999 TL’ye yükseltildi. En üst LTE versiyonu ise 21999 TL oldu.

iPad 9 3899 TL olarak satışa başlamıştı. 7199TL olarak güncellenen fiyat bir güncelleme daha alınca 8499 TL’ye kadar yükseltildi. En üst LTE versiyonu ise 15199 TL’ye ulaştı.

iPad mini 6 ise 5799 TL ile satışa başlamıştı. 11999 TL olan fiyat yeni fiyat ile son güncelleme ile 12 999 TL seviyesine ulaştı. En üst LTE versiyonu ise 19999 TL’yi buldu.